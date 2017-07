Esimerkiksi televisio ja aluejako määrittävät vaaratiedottamisen laajuuden

Yle Radio Suomen vastaavan tuottajan Minna Hannulan mukaan pelastusviranomaiset määrittävät, kuinka laajasti vaaratiedotetta levitetään.

"Yleisradiolaki velvoittaa meidät välittämään vaaratiedotteita, emmekä saa muuttaa niitä mitenkään. Viranomainen voi määrittää vain radiossa, onko tiedote paikallinen vai valtakunnallinen. Jos viranomainen haluaa tiedotteen televisioon, täytyy vaaratiedote muuttaa valtakunnalliseksi myös radiossa."

Paikallinen jakelu ei ole mahdollista televisiossa, joten myös radiojakelun tulee olla valtakunnallista, kertoo Pelastusopiston yliopettaja Raija Honkanen Kuopiosta.

Honkasen mukaan viranomainen tekee päätöksen vaaratiedotteen jakelusta muun muassa tilanteen laajuuden ja vuorokauden ajan perusteella.

"Viranomainen päättää onnettomuustilanteessa, että tähän vuorokaudenaikaan useampi ihminen voisi nähdä tiedotteen ennemmin vaikka aamutelevisiosta kuin kuulla sen radiosta. Harva meistä taas katsoo televisiota päivällä, joten silloin radiolla voisi ajatella tavoitettavan useampia ihmisiä ja käyttää paikallisuutta", Honkanen sanoo.

"Mutta kun viranomainen päättää, että televisio on tehokkaampi vaaratiedottamiseen, hän tekee samalla päätöksen, että vaaratiedote on valtakunnallinen."

Pelastusopiston vanhemman opettajan Jani Jämsän mukaan laajalla tiedottamisella on myös hyvät puolensa.

"Vaikka tapahtuma olisi Turussa, voi rovaniemeläinen sukulainen nähdä vaaratiedotteen ja soittaa siitä Turussa asuvalle sukulaiselleen. Joku on aina television tai radion ääressä tai voi sattua lukemaan pelastuslaitoksen Facebook-sivuja."

"Toinen asia on se, että vaaratiedotteiden aluejaot on tehty etukäteen ja Suomen kartta pilkottu radioalueisiin. Jos tapahtuma sattuu olemaan alueiden rajalla, otetaan laajempi tiedotusalue käyttöön."

Honkanen huomauttaa, että paikallisten tapahtumien valtakunnallinen levittäminen voi laskea vaaratiedotteiden merkitystä.

"Tämä on ongelma, vaaratiedottaminen kokee inflaatiota valtakunnallisen levityksen takia tietyissä tilanteissa. Itse asun Kuopiossa, eikä Turun jätteiden vaarallinen savu haittaa meidän arkeamme mitenkään", Honkanen sanoo.

"Vaaratiedotteiden määrä on kasvanut uuden lain myötä. Hätätiedotteita annettiin aikoinaan keskimäärin yksi vuodessa. Nyt vaaratiedotteita on reilusti yli kaksikymmentä vuodessa, koska ne korvasivat hätätiedotteet ja muut viranomaistiedotteet. Lain mukaan vaarasta on tiedotettava, eikä protokollan mukaan voida antaa vaaratiedotetta esimerkiksi vain sosiaalisessa mediassa."