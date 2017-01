Etla: Hallituksen päätavoitetta 72 prosentin työllisyysasteesta ei tulla saavuttamaan

Hallituksen päätavoitetta työllisyysasteen nostamisesta 72 prosenttiin ei tulla saavuttamaan, eikä julkisen velan kasvu pysähdy tavoitellulla tavalla, katsoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla julkaisussaan.

Etlan mukaan hallituksen talouspolitiikan tavoitteet ja politiikan yleislinja ovat kuitenkin oikeita.

"Se on käynnistänyt ja osin toteuttanut tärkeitä uudistushankkeita", julkaisussa linjataan.

Etla katsoo, että finanssipolitiikan lievästi elvyttävä linja on järkevä kompromissi ristiriitaisten tavoitteiden välillä. Politiikan kiristäminen puolestaan vaarantaisi heiveröisen kasvun.

"Toisaalta elvytyksen merkittävä lisääminen vähentäisi entisestään mahdollisuuksia pysäyttää velkasuhteen kasvu."

Tutkimuslaitoksen mukaan tällainen finanssipoliittinen linja ja asetettujen työllisyystavoitteiden parempi saavuttaminen edellyttävät, että työllisyyden ja tuottavuuden kasvua vahvistavaa ja julkisten menojen paisumista hillitsevää uudistuspolitiikkaa jatketaan.

"Jos tässä ei onnistuta, edessä on uusien leikkausten kierre."

Etlan tutkijat ovat laatineet hallitukselle muistioita, joissa arvioidaan hallituksen talouspolitiikka. Muistioissa tarkastellaan erityisesti sitä, millaista talouspolitiikkaa hallituksen pitäisi loppukautenaan harjoittaa.

Etla on vuodesta 2010 lähtien julkaissut muistioita, joissa on hallitusneuvottelujen alla evästetty tulevaa hallitusta ja puolivälin tarkastelun alla istuvaa hallitusta. Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallituksen puolivälin tarkastelu on edessä keväällä.