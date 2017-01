Etlan Vihriälä MTV:lle: Liikenneverkkoyhtiö voi johtaa asiakkaiden ryöstöhinnoitteluun

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan toimitusjohtaja Vesa Vihriälä varoittaa MTV:n haastattelussa liikenneverkkojen yhtiöittämisestä.

"Minusta sitä pitää erittäin huolellisesti harkita, koska lähtökohtaisesti ne ovat sellaisia verkostotoimintoja, joissa on luonnollisen monopolin elementti. On parempi, että luonnollinen monopoli on julkinen monopoli kuin yksityinen", Vihriälä sanoi torstaina MTV:lle.

Hänen mukaansa liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin (kesk.) esittämät liikenneoperaattorit, jotka kauppaisivat tienkäyttömaksuja, voisivat lähteä ryöstöhinnoittelun tielle.

Bernerin on määrä kertoa liikenneverkkohankkeen yksityiskohdista tarkempaa tietoa ensi viikon torstaina. Ministeri on todennut, ettei kenenkään autoon tule pakkoseurantaa, vaan tienkäytöstä voisi maksaa myös kuukausimaksuja. Tavoitteena on saada auto- ja polttoaineveroja korvaavat tienkäyttömaksut käyttöön jo ensi vuoden aikana.

