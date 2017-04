EU-komissio haluaa isät hoitamaan lapsia – esittää parannuksia vanhempainvapaisiin

Euroopan komissio esittää, että isät saisivat kymmenen päivän isyysvapaan lapsen syntymän yhteydessä. Kyse olisi merkittävästä parannuksesta, sillä isyysvapaista ei ole tätä ennen säädetty EU-tasolla.

Komissio antoi keskiviikkona useita esityksiä vanhempainvapaista. Vapaa kestäisi vastaisuudessakin neljä kuukautta vanhempaa kohti, mutta isien mahdollisuutta siirtää vapaaosuutensa äidille rajataan.

"Työn ja perhe-elämän tasapainottaminen on päivittäinen haaste miehille ja naisille ympäri Eurooppaa. Meidän velvollisuutemme on antaa kehys, jotta he voivat tehdä omat valintansa", tasa-arvosta vastaava komissaari Vera Jourova perusteli.

Suomessa isyysvapaan pituus on jo nyt noin 9 viikkoa, joista 18 arkipäivää voi pitää yhtä aikaa äidin vapaan kanssa.

Komissio ehdottaa myös muun muassa, että sairaan läheisen hoitamiseen saisi vuodessa vapaata viisi päivää. Se kompensoitaisiin vähintään sairausloman tapaan. Alle 12-vuotiaiden lasten vanhemmilla pitää komission mukaan olla oikeus pyytää työnantajaltaan joustoa työaikoihin.

Työnantajajärjestöt ovat olleet takajaloillaan suunnitelmista, joista ehti tihkua tietoa julkisuuteen jo etukäteen. Järjestöt olisivat toivoneet, että kohennuksista olisi käyty enemmän keskustelua myös niiden kanssa.

Ehdotuksilla komissio pyrkii kannustamaan isiä kotiin ja äitejä töihin. Taustalla on huoli sukupuolten välisistä palkkaeroista, jotka ovat pysyneet korkeina.

Komission ehdotukset menevät seuraavaksi muiden EU-instituutioiden käsittelyyn, eikä niiden läpimeno ole mitenkään varmaa.

Vanhempainvapaan uudistukset julkaistiin samassa yhteydessä ison "sosiaalisen pilarin" kanssa. Osana tulevaisuuskeskustelua EU:ssa pohditaan, miten jäsenmaat voisivat tehdä enemmän yhteistyötä sosiaalikysymyksissä.