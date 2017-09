EU-komissio julkisti arvionsa lääkevirastohakemuksista

EU-komissio on julkistanut arvionsa jäsenmaiden lääkevirastohakemuksista. Suomi on jättänyt 18 muun jäsenmaan tavoin hakemuksensa, jolla Suomi havittelee Helsinkiin jo toista korkean osaamisen EU-virastoa. Suomessa on entuudestaan kemikaalivirasto.

Komission mukaan arviointi ei aseta jäsenmaiden hakemuksia paremmuusjärjestykseen, mutta siinä arvioidaan kunkin kaupungin soveltuvuutta.

EU-maat äänestävät viraston uudesta kotikaupungista marraskuussa. Lääkevirasto sijoitetaan pois Lontoosta, koska Britannia on eroamassa EU:sta.

Helsingin tavoitteleman Euroopan lääkeviraston (EMA) luontevin uusi sijoituspaikka olisi Keski-Euroopassa, linjaa Keskisuomalainen pääkirjoituksessaan. Lehden mukaan Helsinki olisi virastolle syrjäinen paikka.

Keskisuomalaisen päätoimittaja Pekka Mervola perustelee pääkirjoitusta Helsingin Sanomille Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen Fimean tapauksella: kun kerran Kuopio ei voinut olla Fimean pääpaikka, samalla logiikalla EMA:n paras paikka on Keski-Euroopassa, eikä viraston alueellistaminen ole perusteltua.

"Jos on linjakkaasti sitä mieltä, että alueellistaminen ei ole järkevää maan sisällä, niin sitä ei ehkä kannata Euroopan tasollakaan ajatella niin", Mervola muotoilee.