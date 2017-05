EU-komissio kertoo tänään, joutuuko Suomi tiukempaan talousohjaukseen

EU-komissio kertoo tänään, ottaako se Suomen talouden tiukempaan ohjaukseen.

Suomi on viime vuosina ylittänyt EU:n velkarajan, joka on 60 prosenttia bruttokansantuotteesta. Tähän asti se on kuitenkin välttänyt EU:n liiallisen alijäämän menettelyn.

Tällä kertaa ymmärrystä ei välttämättä heru, sillä velkasuhde ei näytä vieläkään paranemisen merkkejä. Komission kevään talousennusteen mukaan velkaa olisi ensi vuonna jo 66,2 prosenttia kansantuotteesta.

Liiallisen alijäämän menettely tarkoittaisi sitä, että komissio ottaisi Suomen talouden tiukempaan seurantaan. Suomen pitäisi tehdä selkeä sopeutussuunnitelma ja raportoida sen etenemisestä. Jos Suomi jättäisi noteeraamatta komission patistelun kokonaan, voisi seurauksena viime kädessä olla sakkoja. Kynnys tähän on kuitenkin hyvin korkealla.

Komission tämänpäiväinen esitys olisi ensimmäinen askel pitkässä prosessissa.

Suomella olisi mahdollisuus yrittää vakuuttaa komissio vielä yhdellä selvityksellä. Suomi on jo aiemmin vedonnut siihen, että rakenteellisista uudistuksista koituu ensivaiheessa kustannuksia ennen kuin ne muuttuvat säästöiksi.

Tällä hetkellä komission erityistarkkailussa on kuusi maata: Ranska, Kroatia, Portugali, Kreikka, Espanja ja Britannia.