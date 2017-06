EU:n jäsenmaat päättävät luomusta huomenna - Suomen luomukasvihuoneongelmaan tulee aikalisä

EU:n jäsenmaat päättivät maanantaina erityiskomitean kokouksessa jatkaa neuvotteluja luomu-uudistuksesta.

Suomi vastusti kokouksen esitystä yhdessä neljän muun maan kanssa. Neljä maata pidättyi äänestämästä.

Suomea on kaihertanut varsinkin kielto kasvattaa kasvihuonekasveja kasvualustoilla. Kasvien juurien on vaadittu ulottuvan maahan.

Nyt esitettiin, että nykyiset kasvualustoilla kasvattavat kasvihuoneet saavat siirtymäajan vuoteen 2030 kesään saakka, mutta uusia ei voi perustaa.

Euroopan komissio arvioi tilannetta uudestaan vuoteen 2025 mennessä.

Suomen vastustuksesta huolimatta jäsenmaiden enemmistö antoi puheenjohtajamaa Maltalle mandaatin neuvotteluihin.

Luomu-uudistusta yritetään siis vielä tehdä jäsenmaiden, Euroopan komission ja Euroopan parlamentin kolmikantaneuvotteluissa keskiviikkona.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) sanoi kaksi viikkoa sitten maatalousministereiden kokouksen jälkeen, että Suomi voisi aivan hyvin jatkaa vanhalla lailla.

Lepän mukaan uudistus myös lisäisi valvontaa ja byrokratiaa.

Tämänhetkinen puheenjohtajamaa Malta on halunnut saada luomun valmiiksi. Seuraava puheenjohtaja Viro puolestaan on sanonut, että ei aio edistää luomua. Siksi takarajana on pidetty heinäkuun vaihdetta kun puheenjohtajuus vaihtuu.

Jos keskiviikkona ei saada sopua, voivat neuvottelut päättyä kokonaan.

