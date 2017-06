EU-tuomioistuin: Soijaa ja tofua ei saa kutsua maitotuotteiksi

Maito tulee eläimen nisistä eikä sillä ole mitään tekemistä kasvistuotteiden kanssa. Näin määritteli päätöksessään Eurooppa-oikeuden korkein laintulkitsija, EU-tuomioistuin, 14. kesäkuuta antamassaan tuomiolauselmassa.

Soija- ja tofupohjaisten tuotteiden markkinointi ja mainonta kuluttajia harhaanjohtavana oli päätynyt EU-tuomioistuimeen saksalaisvalmistaja TofuTownin tuotteiden vuoksi.

Saksalainen elintarvikeyhtiö päätyi kilpailuviranomaisen hampaisiin mainostettuaan tuotteitaan Soyatoo Tofu -voina, -kasvisjuustona, -kermana ja vastaavilla nimikkeillä.

Asiassa ei sinänsä ole mitään uutta: EU-lainsäädännönkin mukaan maitotuotteiksi kuten juustoksi, kermaksi ja maidoksi saa kutsua vain eläinperäisiä tuotteita.

"Nykyinenkin lainsäädäntö on ihan selvä. Ihme, että asian piti mennä oikeusteitse", sanoo Valion edunvalvontajohtaja Riitta Brandt. "Ilmeisesti asia on noussut Saksassa ongelmaksi. Nyt asia on kiveen hakattu, eikä mitään neuvotteluvaraa ole."

Brandt muistuttaa, ettei laki koske vain pakkauksia, vaan myös mainontaa ja julkista materiaalia. Lakia valvoo Suomessa Evira.

Laissa on myös kielikohtaisia poikkeuksia. Suomessa esimerkiksi kookosmaitoa saa edelleen kutsua maidoksi. Kookoskerma sen sijaan on laiton termi.

Ruotsissa tuottajapuolella on käyty MTK:n kotieläinasiamies Jonas Laxåbackin mukaan kiivasta keskustelua kaurajuomista ja niiden markkinoinnista.

"Päätös korostaa sitä, että väärinkäytöksiä tapahtuu markkinointipuolella."

Euroopan maidontuottajien yhdistys, EDA, kommentoi EU-tuomioistuimen päätöstä tuoreeltaan.

Järjestön kannanoton mukaan maito on uniikki tuote ja maitotuotteita ei pidä sekoittaa kasviperäisiin tuotteisiin.

Päätöksellä voi olla merkitystä maitotuotteiden lisäksi myös lihateollisuudelle. Euroopan lihateollisuuden etuja EU:n piirissä valvova Clitravi kirjoitti vastikään Euroopan komissiolle pyytäen komissiota puuttumaan sellaisiin kasvinjalostajien markkinoinnissaan käyttämiin nimikkeisiin kuten vegetarian meat eli kasvisliha.

Brysselissä toimivan Clitravin mukaan se johtaa kuluttajia harhaan.