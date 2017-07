Euroopan alueiden komitea vaatii maatalouteen oikeudenmukaista hinnoittelua

Euroopan alueiden komitea (AK) on antanut suosituksensa EU:n yhteisen maatalouspolitiikan (YMP, englanniksi cap) uudistusta varten.

Komitean mielestä laadukas, kestäväpohjainen, oikeudenmukaisesti hinnoiteltu ja kohtuupalkkaisia työpaikkoja tarjoava maatalous kaikilla Euroopan unionin alueilla edistää alueellisen yhteenkuuluvuuden tavoitetta.

Komitean mukaan Euroopan maatalouden vahvuuksia ovat monimuotoisuus, maatalousalueiden luonto ja innovointikyky. Komitea korostaa, että YMP:n uudistaminen on kuitenkin välttämätöntä, sillä maatilojen määrä vähenee, suorat tuet jakautuvat epätasaisesti, tuotanto keskittyy ja tuottajilla on alhainen tulotaso.

"Euroopan alueiden komitea edellyttää, että maataloutta on voitava harjoittaa kaikilla unionin alueilla, myös pohjoisilla alueilla. Ilman maataloutta ei ole myöskään elävää maaseutua. Maatalous ja elintarvikeketju ovat edelleen merkittävä investoija ja työllistäjä myös Suomessa", toteaa AK:n suomalaisjäsen Ossi Martikainen (ALDE) Lapinlahden kunnanvaltuustosta.

Komitea vaatii, että viljelijöiden on saatava vahvempi osa elintarvikkeiden arvoketjussa.

"Unionin maatalouspolitiikkaa on useilla uudistuksilla liberalisoitu. On sinänsä hyvä tavoite, että viljelijät saisivat tuloistaan suuremman osan markkinoilta, mutta tarvitsemme myös välineitä markkinahäiriöiden sääntelyyn, mitä komitea lausunnossaan myös vaatii. Tämä on tärkeää etenkin investointien rahoituksen näkökulmasta", Martikainen jatkaa.