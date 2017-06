Evan tutkimus: Neljännes voisi äänestää äärikansallista populistipuoluetta, myös radikaalivihreä populismi saisi kannatusta

Neljännes suomalaisista voisi äänestää äärikansallista populistipuoluetta, ilmenee Elinkeinoelämän valtuuskunta Evan tutkimuksesta. Nykyisistä perussuomalaisten äänestäjistä äärikansallista populistipuoletta äänestäisi valtaosa.

Evan tutkimuksessa vastaajilta kysyttiin, kuinka valmiita he olisivat äänestämään kolmea kuvitteellista populistipuoluetta.

Toiseksi suurimman kannatuksen saisi radikaalivihreä puolue, jota voisi äänestää 11 prosenttia kansasta ja lähes joka toinen nykyisiä vihreitä äänestävistä. Puolueen kuvitteellinen ohjelma muun muassa kieltäisi yksityisautoilun ja lihan tehotuotannon kokonaan.

"Tulkitsen tätä niin, että vihreiden sisällä on olemassa radikaalisiipi. Viime aikoina on keskusteltu paljon siitä, että vihreät on mennyt populistisempaan suuntaan. Voi olla, että puheenjohtaja Ville Niinistö on osittain vastannut niihin fiiliksiiin, joita hänellä on ollut kannattajien ajatuksista. Siellä on kysyntää räväkämmälle ja radikaalimmalle linjalle", sanoo Evan tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto STT:lle.

Vasemmistopopulistinen puolue saisi tutkimuksen perusteella taakseen vain seitsemän prosenttia kansasta, vaikka asenteiden tasolla suomalaisilla olisi valmius kannattaa vasemmistopopulistisia ajatuksia.

Haaviston mukaan suomalaisesta keskustelusta on puuttunut lähes kokonaan se, että on olemassa myös vasemman laidan populismia. Suomessa vasemmistolaisesti ajattelevat eivät kuitenkaan pidä radikalismista.

"On myös mahdollista, että monet asiakysymykset ja huolenaiheet, jotka ovat vasemmistopopulismin ytimessä esimerkiksi Euroopassa, ovat Suomessa jo paremmin politiikan valtavirran hoidossa."

Haaviston artikkeli asennetutkimuksesta sisältyy Evan raporttiin Tyytymättömyyden siemenet – Mistä populismi tulee. Raportin muita kirjoittajia ovat muun muassa taloustieteen nobelisti, professori Bengt Holmström, politiikan tutkija Francis Fukuyama ja kolumnisti Fareed Zakaria.