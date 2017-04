Ex-yrityspomon kansanliike rohmusi yli puolet äänistä Kärkölässä

Päijäthämäläinen Kärkölä on saamassa muihin kuntiin verrattuna poikkeavan valtuuston.

Ensi kertaa vaaleihin osallistunut paikallinen Kärkölä-ryhmä sai 53,7 prosenttia äänistä ja 15 valtuustopaikkaa. Ryhmä voi jatkossa hallita kuntaa mielensä mukaan, sillä muilla puolueilla on yhteensä vain 12 valtuutettua.

Menettäjiä olivat etenkin keskusta, kokoomus ja SDP.

Äänestysprosentti nousi Kärkölässä 66 prosenttiin, kun se edellisissä kuntavaaleissa jäi 59,1 prosenttiin.

"Kärkölä-ryhmä lähti liikkeelle ilmapiiriasioista. Tavoitteena on kunnan kehittäminen parempaan suuntaan hyvässä yhteishengessä", kertoo ryhmän perustaja ja Kärkölän ääniharava Markku Koskinen.

Yhteishengen lisäämisen ohella ryhmän vaaliteemana on ollut kasvu. Lahden kupeessa sijaitseva, 4 500 asukkaan kunta on kärsinyt muuttotappiosta ja heikosta talouskehityksestä. Tämä suunta on tarkoitus kääntää.

Eteen on tulossa myös vanhuspalveluiden parantaminen ja yhden koulun sisäilmaongelmien korjaaminen.

Koskinen arvelee menestyksen kertovan pettymyksestä perinteisiin puolueisiin. Rahasta vaalivoitto tuskin riippui. Kärkölä-ryhmä käytti vaalikampanjointiin noin 3 000 euroa.

"Pettymystä on varmaan ollut, kun saatiin noinkin hyvä tulos aikaiseksi. Poliittisten ryhmien välillä ja sisäisestikin on käytetty paljon aikaa kinasteluun."

Koskisen mukaan Kärkölä-ryhmää ei voi luokitella oikeistoon tai vasemmistoon.

"Mukana on vähän joka puoluetaustaisia ihmisiä. Sitoudumme kunnan kehittämiseen."

"Haluamme kunnan asiat kärköläläisten hoidettavaksi. Tunne on, että kuntayhteistyöllä palveluita ei ole saatu hoidettua parhaalla mahdollisella tavalla. Sote-ratkaisu tulee tietysti viemään ison osan maakunnalle."

Markku Koskinen on aiemmin toiminut valtuutettuna Hämeenkoskella. Eniten miehellä on kokemusta yritysmaailmasta. Hän on yksi puuteollisuusyhtiö Koskisen Oy:n pääomistajista.

Perheyrityksen toimitusjohtajan pesti päättyi yllättäen viime syksynä, minkä jälkeen aikaa on jäänyt politiikalle. Koskinen aikoo soveltaa kunnassa myös yritysmaailmassa oppimaansa.

"Uskon, että yritystoiminnassa on paljon johtamiseen liittyvää, mitä kunnassa voi soveltaa. Esimerkiksi aloitetoiminnassa ja työhyvinvoinnin kehittämisessä yrityksissä ollaan pitkällä. Haluan tuoda suunnitelmallisen johtamisen kuntaan ja tuoda kuntalaiset tähän mukaan."