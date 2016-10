Grahn-Laasonen Ylellä: Äidit töihin jo tällä hallituskaudella, "miksi siirtää seuraavalle?"

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen haluaa lopettaa pitkät kotihoidontuet. Hänen mielestään lapset jäävät niiden vuoksi ilman laadukasta varhaiskasvatusta ja ne heikentävät naisten asemaa työmarkkinoilla.

Ministerin kanta on ristiriidassa esimerkiksi perussuomalaisten puheenjohtajan Timo Soinin kanssa, joka on moneen otteeseen painottanut, että tämä hallitus ei tule koskemaan kotihoidontukeen.

Keskustan tuleva perhe- ja perusturvaministeri Annika Saarikko korosti keskustellessaan Grahn-Laasosen kanssa Ykkösaamussa, ettei kotihoidontukia voida yksinkertaisesti poistaa. Hänen mielestään koko järjestelmä on uudistettava perusteellisesti ja ansiosidonnaista vanhempainvapaata on pidennettävä.

"Se rohkaisisi myös isiä jäämään kotiin", Saarikko painottaa.

Varhaiskasvatukseen osallistuvien osuus suomalaislapsista on muihin Pohjoismaihin verrattuna matala, vain joka toinen alle 2-vuotias osallistuu varhaiskasvatukseen. Suomen taso on sama kuin Puolassa ja Slovakiassa.

"Erityisesti olen halunnut kiinnittää huomiota varhaiskasvatuksen merkitykseen, joka nousee aivan viime aikaisimmista tutkimuksista", Grahn-Laasonen kertoo.

"Eli varhaiskasvatuksella on positiivisia vaikutuksia lapsen myöhempään koulu-uraan. Esimerkiksi todennäköisyys suorittaa toisen asteen tutkinto kasvaa, kun lapsi on osallistunut varhaiskasvatukseen."

Myös Grahn-Laasonen haluaa pidentää ansiosidonnaisen vanhempainvapaan osuutta. Saarikko ja Grahn-Laasonen vaativat molemmat työelämän joustamista esimerkiksi osa-aikaisen työnteon ja joustavamman sopimisen suhteen.

Vaikka Saarikko on perhevapaiden remontoimisen kannalla, hänen mielestään muutos on valmisteltava huolella. Hänestä kyseessä on suuren arvokeskustelun paikka.

"Muutos edellyttää taloudellista panostamista. Ansiosidonnainen kuvio maksaa enemmän kuin nykyinen kotihoidontuki."

Grahn-Laasonen esittää, että hallitus toteuttaisi perhevapaauudistuksen vielä tällä hallituskaudella ja että se tuotaisiin päätettäväksi hallituksen puolivälitarkasteluun ensi keväänä.

"Myös työmarkkinaosapuolilla on ollut siihen valmiutta. Tätä hallituskauttahan on yli puolet jäljellä, että miksi siirtää seuraavalle."

