Härmälä: Maatalouskaupan ulkomainen omistus pistää vihaksi

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK:n entinen puheenjohtaja Esa Härmälä antaa karun arvion suomalaisen maatalouden nykytilasta. Vihaksi pistää erityisesti maatalouskaupan valuminen ulkomaisiin käsiin.

"Hankkija ei ole enää oranssi, vaan se on punainen ja valkoinen, Tanskan lipun väreissä. Keskon maatalouskauppa on puolestaan Lantmännenilla", Härmälä puhisee.

Hän toivoo hallituksen tarttuvan toimeen, sillä tilanne on myös tuotannossa totinen. Kotimaisen omistuksen edistäminen on ensimmäinen askel, mutta muitakin ongelmia on.

"Teurastamot eivät ole vieläkään saaneet asioitaan kuntoon. Viranomainen kampittaa Valiota, joka on periaatteessa kuitenkin terve firma", Härmälä luettelee.