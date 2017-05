Hallintarekisteriasian käsittely eduskunnassa lykkääntyi – perussuomalaisten päät eivät kääntyneet

Hallintarekisteriasian käsittely eduskunnassa on peruttu tältä päivältä, kertoo perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Toimi Kankaanniemi.

Asiasta ei Kankaanniemen mukaan myöskään äänestetä huomenna.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä keskusteli hallintarekisteristä ylimääräisessä kokouksessaan ennen täysistunnon alkamista, mutta asiassa ei päästy ratkaisuun. Eduskuntaryhmän ylimääräinen kokous jatkuu myöhemmin iltapäivällä.

Kankaanniemen mukaan hallintarekisteriasian toisen käsittelyn uutta päivämäärää ei ole sovittu.

Asia selvitetään nyt kerta kaikkiaan perusteellisesti, Kankaanniemi sanoi toimittajille eduskunnassa.

Myös hallituspuolueiden eduskuntaryhmien puheenjohtajat jatkavat hallintarekisteriasian käsittelyä keskinäisissä kokouksissaan.

Kesken on vielä ja ratkaisua haetaan, kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kalle Jokinen sanoi toimittajille.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä kuuli hallintarekisteriin liittyen tänään muun muassa valtiosihteeri Martti Hetemäkeä. Asiantuntijoiden kuuleminen ei kuitenkaan kääntänyt hallintarekisteriin kriittisesti suhtautuneiden perussuomalaisten päitä.

Etenkin perussuomalaisten poliisikansanedustajat ovat vastustaneet hallintarekisteriä, koska heidän mukaansa se helpottaa veronkiertoa ja talousrikollisten toimintaa.

Neuvottelut on vielä kesken, mutta se on ihan varmaa, että nykymuodossa meidän poliisikansanedustajien on erittäin vaikea tätä tukea, poliisikansanedustajiin kuuluva Veera Ruoho (ps.) sanoi toimittajille.

Toisen poliisikansanedustajan Mika Raatikaisen (ps.) mukaan monen asian pitää lakiesityksessä muuttua ennen kuin hän voi sitä hyväksyä.

Avoimuus pitäisi säilyttää helpompana, jotta nähdään että kuka oikeasti omistaa ja missä, Raatikainen sanoi.

Kolmannen poliisikansanedustajan Tom Packalénin mukaan lakiin pitää sisällyttää vähintään 60 prosentin lähdevero tunnistamatta jääneille osingonsaajille, jotta lähdeveron pelote on riittävä.

Kokoomuksen Jokisen mukaan eduskuntaryhmien puheenjohtajat etsivät keinoja harmaan talouden estämiseksi hallintarekisterilainsäädännön toteutuessa. Lähdevero on Jokisen mukaan yksi tarkastelussa olevista keinoista.

Lähdeverosta keskusteltaessa on Jokisen mukaan arvioitava myös lähdeveron vaikutuksiin ulkomaisten investoijien halukkuuteen investoida Suomeen.

Sitä arviota tässä tehdään ja halutaan saada tieto siitä, vaikuttaako se ulkomaisiin sijoituksiin. Se on aivan olennainen kysymys tässä, Jokinen sanoi.