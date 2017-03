Hallitus muuttaa soten valinnanvapautta

Sosiaali- ja terveysuudistuksen (sote) valinnanvapaus ei ole tulossa voimaan sellaisena kuin hallitus on sitä valmistellut.

Uudistuksen projektijohtaja, alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti vahvistaa Kuntalehdelle, että lakiin tehdään muutoksia liittyen muun muassa valinnanvapauden aikatauluihin, maakuntien palvelutarjonnan varmistamiseen ja yhdenvertaisuuteen.

"Siihen on tulossa jotakin. Tämä on pääasia. Toinen asia on, miten valinnanvapautta toteuttavia elementtejä otetaan käyttöön – missä järjestyksessä ja yksityiskohtaisessa aikataulussa."

Tarkoitus on edelleen saattaa valinnanvapauslaki voimaan vuonna 2019, mutta ilmeisesti siis "riisuttuna".

Myös pääministeri Juha Sipilä (kesk.) on sanonut, että valinnanvapauteen tulee muutoksia.

Useat asiantuntijat ovat arvostelleet sote-uudistuksen aikataulua ja valinnanvapauteen liittyviä riskejä. Pelätään esimerkiksi, ettei valinnanvapaus toteudu kaikkialla ja että yritykset voivat valita asiakkaitaan tai lähettää erikoissairaanhoitoon, jolloin sote-uudistus ei sääsätkään vaan maksaa nykyistä enemmän.

Muun muassa Uudenmaan sote-muutosjohtaja Timo Aronkytö on pitänyt vaikeana yhtälöä, jossa jo vuoden 2018 heinäkuussa pitäisi avata listautuminen yksityisille palvelutuottajille ja korvauksia maksaa niille heti vuoden 2019 alusta, kun asiakaskohtaisia korvausperusteita ei ole vielä määritelty.

Aronkydön mukaan valinnanvapauden ja sote-keskusten yhtiöittämiseen ei olisi tulossa kahden vuoden siirtymäaikaa, toisin kuin valmistelussa on oletettu.

Kuntaliitto on pitänyt tärkeänä maakuntien kahden vuoden yhtiöittämisaikaa perustason palveluissa, jolloin valinnanvapaus toteutuisi niissä vuonna 2021 ja laajennetussa perustason palveluissa vuonna 2023.

Soten järjestämislaki ja maakuntalaki ovat parhaillaan eduskunnan käsittelyssä, mutta valinnanvapauslain luonnos edelleen lausuntokierroksella muun muassa kunnissa. Lausuntojen takaraja on 28. maaliskuuta.

