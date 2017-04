Hallitus otti aikalisän oikeuskanslerin valinnassa – esitys vedettiin pois viime metreillä

Hallitus on ottanut aikalisän uuden oikeuskanslerin valinnassa. Vielä aamulla näytti siltä, että oikeus- ja työministeri Jari Lindström (ps.) esittelee nimitysehdotuksensa valtioneuvostolle huomenna. Myöhemmin päivällä asian käsittelyä päätettiin kuitenkin lykätä tuonnemmaksi.

Oikeuskanslerin valinnalla on pikkuhiljaa kiire, sillä uusi oikeuskansleri aloittaa ensi kuun alussa, jolloin nykyinen oikeuskansleri Jaakko Jonkka jää eläkkeelle. Hän on toiminut tehtävässä vuodesta 2007. Jonkka on pitänyt vuosilomiaan helmikuun alkupuolelta lähtien, ja hänen tehtäviään on hoitanut apulaisoikeuskansleri Risto Hiekkataipale.

Oikeuskanslerin virkaan haki yhteensä yhdeksän ihmistä. Heidän joukossaan olivat muun muassa alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti, apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin ja oikeusneuvos Mikko Puumalainen. Myös Turun yliopiston professorit Veli-Pekka Viljanen ja Raimo Siltala hakivat virkaa. Muut hakijat olivat oikeuskanslerinviraston kansliapäällikkö Kimmo Hakonen, hovioikeudenneuvos Jukka Lindstedt, valiokuntaneuvos Matti Marttunen ja oikeuskanslerinviraston esittelijäneuvos Maija Salo.

Valtioneuvoston oikeuskansleri ja eduskunnan oikeusasiamies ovat ylimpiä laillisuusvalvojia Suomessa. Oikeuskansleri valvoo hallituksen ja ministeriöiden sekä presidentin virkatoimien laillisuutta. Hän valvoo myös, että tuomioistuimet, viranomaiset ja virkamiehet sekä muut julkista tehtävää hoitavat noudattavat lakia. Lisäksi oikeuskanslerilla on asianajajien valvontaan liittyviä tehtäviä.

Oikeuskanslerin nimittää presidentti valtioneuvoston ratkaisuehdotuksen pohjalta.