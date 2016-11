Hallituspuolueiden tukijat vahvasti oikealla – perussuomalaisista jo kaksi kolmesta

Vasemmisto–oikeisto -jako on syventynyt äänestäjäkunnassa 2000-luvulla ja erityisesti viime eduskuntavaalien jälkeen, osoittaa Ajatuspaja e2:n laatima selvitys. Asiaa on kysytty 4 705 suomalaiselta

Hallituspuolueiden kannattajista selvä enemmistö sijoittaa itsensä poliittiseen oikeistoon, pääoppositiopuolueiden kannattajat taas mieltävät itsensä vasemmistoon kuuluviksi.

Lähes kaikki kokoomuslaiset ovat oikeistolaisia. Keskustalaisista itsensä vasemmalle sijoittaa 5 prosenttia, poliittiseen keskustaan 27 prosenttia ja oikealle 68 prosenttia. Keskustan kannattajien sijainti on pysynyt hyvin vakaana koko 2000-luvun ajan.

Perussuomalaisten kannattajakunta on ottanut ison askeleen oikealle. Nyt puolueen äänestäjistä kaksi kolmesta sijoittaa itsensä oikeistoon. Ajatuspajan mukaan vasemmistolaiset duunarit ovat siirtyneet ennen kaikkea SDP:hen.

Vasemmistoliiton ja SDP:n, mutta myös vihreiden kannattajakunnat ovat vasemmistolaistuneet.

Vihreiden kannattajista 69 prosenttia sijoittaa itsensä vasemmistoon. Vain 19 prosenttia vihreistä pitää itseään oikeistolaisena.

Äänestäjien liikkuvuus on ollut suurta vuoden 2015 vaalien jälkeen. Perussuomalaisista on siirtynyt äänestäjiä erityisesti SDP:hen, äänestämättömiin ja pienpuolueisiin.

Tutkija Ville Pitkäsen mukaan vuoden 2011 ja 2015 eduskuntavaaleissa perussuomalaiset tarjosi kanavan protestille: "Demokratian toimivuuteen pettyneet perussuomalaiset ovat nyt siirtyneet eduskunnan ulkopuolisiin puolueisiin tai heittäneet hanskat tiskiin. Vasemmistoon siirtyneet ovat tyytymättömiä leikkauksiin."

Keskustan jättäneet ovat huolestuneita eriarvoisuudesta ja arvioivat, että Suomessa ei pärjää enää yritteliäisyydellä ja ahkeruudella.

Kokoomuksesta on siirtynyt äänestäjiä kahteen vastakkaiseen suuntaan: vihreisiin on liikkunut arvoliberaaleja, jotka haluaisivat Suomen kasvattavan globaalia vastuutaan. Perussuomalaisiin on siirtynyt suomalaisten etua korostavia arvokonservatiiveja.

