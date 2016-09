Helsingin Asema-aukion törkeästä kuolemantuottamuksesta epäillyllä rankka rikostausta

Tapahtuman yhteydessä pahoinpideltiin mies, joka pysähtyi poliisin esitutkinnan mukaan mielenilmaisijoiden eteen. Mies kuoli perjantaina.

Tapausta tutkitaan pahoinpitelynä ja törkeänä kuolemantuottamuksena. Vuonna 1990 syntynyt epäilty otettiin kiinni sunnuntain vastaisena yönä.

Tapahtumailmoituksen tehneellä miehellä on rankka väkivaltarikostausta ja historia Suomen vastarintaliikkeessä.

Esimerkiksi vuonna 2010 mies on kaatanut rikoskumppaninsa kanssa Helsinginkadulla toisen miehen katuun ja potkinut tämän jälkeen tätä kasvoihin ja vartaloon rikoskumppaninsa kanssa. Sivullinen oli saanut lopetettua pahoinpitelyn tulemalla väliin tilanteeseen.

Vuonna 2011 mies on yrittänyt estää poliisia ottamasta kiinni toista miestä tönimällä ja repimällä konstaapelia.

Pahoinpitelyjen ja törkeän pahoinpitelyn lisäksi mies on tuomittu ainakin virkamiehen vastustamisesta, salakuljetuksesta, vaarallisen esineen hallussapidosta ja törkeästä vahingonteosta. Hän on saanut teoistaan sekä ehdollista että ehdotonta vankeutta.

Poliisin mukaan epäilty mies on edelleen pidätettynä. Tutkinnanjohtaja Teemu Kruskopf kertoo, että miestä kohtaan on esitettävä huomenna vangitsemisvaatimus tai hänet on vapautettava.

Poliisi käy parhaillaan läpi Asema-aukion valvontakameroiden kuvamateriaalia, kertoo Kruskopf STT:lle. Kruskopfin mukaan tutkinnan tässä vaiheessa poliisi ei vielä kommentoi kuvamateriaalin sisältöä.

Helsingin Asema-aukiolla lauantaina 10. syyskuuta olleet silminnäkijät ihmettelevät, että uusnatsistisen Suomen vastarintaliikkeen mielenilmaukseen osallistuneita henkilöitä jäi paikalle epäillyn pahoinpitelyn jälkeen.

Noin 30 metrin päässä mielenilmauksesta oli kokoomuksen teltta. Teltalle ei näkynyt tai kuulunut tappelua, sanoo kokoomuksen Helsingin kaupunginvaltuutettu Terhi Koulumies.

"Ihmettelin, että natsit jäivät muodostelmassa lippujensa kanssa seisomaan maassa maanneen miehen viereen", Koulumies sanoo STT:lle.

Kaupunginvaltuutettu Matti Niiranen luuli tapausta sairauskohtaukseksi, kun hän näki lukuisia ihmisiä auttamassa maassa maannutta miestä.

"En nähnyt mitään tappeluun viittaavaa tai huomannut mitään hälytysajoneuvoja. Parikymmentä minuuttia myöhemmin hän (uhri) oli poistunut", Niiranen sanoo.

Koulumies ja Niiranen eivät huomanneet poliiseja Asema-aukiolla Suomen vastarintaliikkeen mielenilmauksen aikana.

"Järkyttävä oli lukea lehdestä, että tällainen oli tapahtunut", Niiranen sanoo.

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) sanoo, että väkivaltaiset äärijärjestöt pitäisi kieltää. Hän sanoi Ylelle, että poliisin on syytä käydä tarkasti läpi tapahtumat uusnatsien mielenosoituksessa Helsingissä ja saada vastuulliset vastuuseen.

Orpo arvioi, että suomalaisten on saatava määrätietoisilla toimilla kitkettyä pois väkivallan käyttäminen poliittisten tavoitteiden saavuttamiseen.