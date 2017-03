Helsingin Rautatientorilla vihapuhetta ja pientä käsirysyä

Mielenilmaukset Helsingin Rautatientorilla ovat alkaneet. Paikalla on arviolta satoja ihmisiä. Eräästä porukasta huudeltiin megafoniin turvapaikanhakijoista alatyylisiä nimitteleviä ilmaisuja. Paikalla olevan STT:n toimittajan mukaan eräs mies puuttui huuteluun, minkä jälkeen hänet tönäistiin vesilätäkköön. Poliisi puuttui tilanteeseen nopeasti.

Rautatientorilla järjestetään tänään kymmenkunta mielenilmausta, joihin odotetaan satoja ihmisiä. Poliisi on myös varautunut mahdollisiin levottomuuksiin. Poliiseja on paikalla STT:n toimittajan mukaan runsaasti.

Osa mielenosoittajista puolustaa turvapaikanhakijoita, ja osa vastustaa heitä. Ainakin yksi kansallismielinen ryhmä on kerännyt väkeä turvapaikanhakijoiden vastaiseen mielenosoitukseen.

Mielenilmaukset alkoivat kolmelta iltapäivällä ja jatkuvat noin iltaseitsemään.

Helsingin poliisipäällikkö Lasse Aapio on kehottanut välttämään turhaa liikkumista Rautatientorilla iltapäivällä.

"Siellä saattaa tulla ruuhkaa, koska ihmisiä on paljon liikkeellä", Aapio sanoi STT:lle.

Helsingin keskustassa on jo viikkoja ollut turvapaikanhakijoiden leiri, jossa on osoitettu mieltä pakolaispolitiikkaa vastaan. Leiri on houkutellut paikalle myös vastamielenosoittajia.