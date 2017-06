Henkilökunnan kunniaa loukattu joka kolmannessa koulussa

Joka kolmannen koulun henkilökunta on saanut osakseen kunnian loukkaamista ja herjaamista, selviää oppilaitosten turvallisuustutkimuksesta.

Selvityksen mukaan henkilökuntaan kohdistuvaa väkivallalla uhkaamista ja ruumiillista väkivaltaa esiintyy noin joka neljännessä oppilaitoksessa. Oppilaisiin ja opiskelijoihin kohdistunutta ja vamman aiheuttanutta väkivaltaa on ollut yli 40 prosentissa oppilaitoksista. Yhtenäis- ja yläkouluissa määrä nousi yli 60 prosenttiin.

Joka neljänteen kouluun on myös tuotu ase. Kyseessä on ollut lähes aina teräase. Ampuma-ase on tuotu yhteen prosenttiin kouluista.

Koulujen ympäristön osalta yleisimpiä epäjärjestyksen merkkejä ovat roskaaminen, omaisuuden vahingoittaminen sekä graffitit ja seiniin piirtely. Lisäksi 12 prosenttia rehtoreista ilmoitti koulun ympäristöstä löytyneen huumeiden käyttöön liittyviä esineitä.

Ensimmäistä kertaa toteutetussa oppilaitosten turvallisuustutkimuksessa kartoitettiin oppilaitosten henkilökunnan ja oppilaiden turvallisuutta. Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin tutkimukseen vastasi 833 rehtoria lukuvuonna 2015–2016.