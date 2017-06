HS-gallup: Halla-aho on perussuomalaisten äänestäjien suosikkiehdokas

Perussuomalaisia äänestävien keskuudessa Halla-aho on kuitenkin Terhoa suositumpi. HS:n julkaisemassa gallupissa puolueen äänestäjistä Halla-ahoa kannattaa 50 prosenttia, Terhoa vain 30 prosenttia.

Puoluekohtaiseen tulokseen pitää suhtautua kuitenkin varauksella, sillä aineistossa on vain noin 70 perussuomalaisten kannattajaa ja virhemarginaali on suuri. Virhemarginaali on laskennallisesti 11,4 prosenttiyksikköä. Terhon kannatus saattaa siis olla ylimmillään 41,4 prosenttia ja Halla-ahon alimmillaan 38,6, kertoo HS.

Tutkimukseen haastateltiin yhteensä reilua 1 000 ihmistä toukokuun 22. päivän ja kesäkuun 2. päivän välillä. Koko joukkoa tarkasteltaessa virhemarginaali on kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

HS-gallupin mukaan iäkkäämmät suomalaiset kannattavat Terhoa, kun taas Halla-ahon kannatus on kovinta alle 25-vuotiaiden parissa.

Perussuomalaiset valitsee uuden puheenjohtajansa puoluekokouksessa lauantaina, kun nykyinen puheenjohtaja Timo Soini jättää tehtävänsä. Puoluekokouksessa puheenjohtajasta voi äänestää jokainen, joka on hyväksytty puolueen jäseneksi määräaikaan mennessä. Perussuomalaisten säännöt poikkeavat tässä monesta muusta eduskuntapuolueesta. Monessa muussa puolueessa puheenjohtajasta voi äänestää puoluekokouksessa vain valitut puoluekokousedustajat.

Perussuomalaisten puheenjohtajakilpailuun on ilmoittautunut Terhon ja Halla-ahon lisäksi monia muita puolueen jäseniä. Terho ja Halla-aho ovat kuitenkin potentiaalisimmat ehdokkaat.