HS-gallup: SDP kivunnut lähemmäs keskustaa, vasemmistoliiton kannatus laskussa

SDP on kasvattanut suosiotaan ja kivunnut lähemmäs suurinta puoluetta keskustaa, ilmenee Helsingin Sanomien teettämästä gallupista. SDP:n kannatus on nyt 20,2 ja keskustan 20,9 prosenttia. SDP kasvatti suosiotaan elokuusta 1,1 prosenttiyksikköä.

Kolmanneksi suurin puolue on kokoomus 17,9 prosentin kannatuksellaan.

Suhteellisesti suurin muutos on tapahtunut vasemmistoliiton kannatuksessa. Vasemmistoliiton kannatus on nyt 8,6 prosenttia, mikä on prosenttiyksikön pienempi kuin elokuussa. Kesällä puolueen kannatus oli kasvussa, kun uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Li Andersson.

Hallituspuolueiden kannatus on eduskuntavaalien jälkeen laskenut 56,9 prosentista 49,3 prosenttiin.

TNS Gallupin kyselyyn vastasi reilut 2300 ihmistä 22. elokuuta ja 15. syyskuuta välisenä aikana.