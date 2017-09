HS-gallup: SDP nousi toiseksi suosituimmaksi puolueeksi – vihreät putosi kolmanneksi

Helsingin Sanomien gallupin mukaan SDP on noussut Suomen toiseksi suosituimmaksi puolueeksi. Puolueen kannatus on noussut puoli prosenttiyksikköä edelliseen HS-gallupiin verrattuna ja on nyt 17,8 prosenttia.

Kolmanneksi putosi vihreät. Puolue nousi edellisessä mittauksessa Suomen toiseksi suorimmaksi puolueeksi 17,5 prosentin kannatuksella. Nyt puolueen kannatus on laskenut 16,7 prosenttiin.

Myös neljänneksi pudonneen keskustan kannatus on laskenut ja on nyt 16,1 prosenttia.

Suosituin puolue on edelleen kokoomus, jonka kannatus on noussut 21,1 prosenttiin.

Myös perussuomalaisten kannatus on noussut. Puolueen kannatus on nyt 9,2 prosenttia eli lähellä lukemia, joissa puolue oli ennen jakautumistaan kesäkuun puoluekokouksen jälkeen. Sinisten kannatus on puolestaan pudonnut edellisestä mittauksesta ja on nyt 1,3 prosenttia.

Vasemmistoliiton kannatus on laskenut 7,9 prosenttiin, RKP:n pysynyt 4,5 prosentissa ja kristillisdemokraattien pudonnut 3,2 prosenttiin.

Kantar TNS haastatteli kyselyä varten reilut 2 500 ihmistä elo-syyskuussa. Virhemarginaali on suurimmilla puolueilla noin kaksi prosenttiyksikköä suuntaansa.