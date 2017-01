HS-gallup: SDP yhä suurin puolue, perussuomalaiset alamäessä

SDP on yhä Suomen suurin puolue, ilmenee Helsingin Sanomien tuoreesta mielipidekyselystä. Puoluetta äänestäisi nyt 21,7 prosenttia äänioikeutetuista, missä on 0,9 prosenttiyksikön nousu verrattuna edelliseen HS-gallupiin.

Perussuomalaisten kannatus on huvennut 8,6 prosenttiin. Alamäkeä edellisestä mittauksesta on tullut 1,3 prosenttiyksikköä. Puolueen kannatus on nyt alempana kuin koskaan alkuvuoden 2010 jälkeen.

Keskustan kannatusprosentti on 19,9, missä on vajaan prosenttiyksikön pudotus. Kokoomusta äänestäisi 18,7 prosenttia suomalaisista.

Kantar TNS teki tutkimuksen HS:n tilauksesta joulukuun ja tammikuun puolivälin välillä. Kyselyn haastateltiin puhelimitse liki 2 300 henkilöä. Tulosten virhemarginaali on suurimpien puolueiden kohdalla noin kaksi prosenttiyksikköä suuntaansa.