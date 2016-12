HS: Perussuomalaisten puoluehallitus ei erottanut Kiemunkia

Perussuomalaisten puoluehallitus ei erottanut eduskunta-avustaja Terhi Kiemunkia, vaan odottaa hovioikeuden ratkaisua, kertoo Helsingin Sanomat.

"Koska prosessi on oikeuslaitoksessa kesken, me emme prosessin aikana tähän puutu. Hän on ilmoittanut valittavansa tuomiosta hovioikeuteen, ja siksi puoluehallitus ei voi asiaa käsitellä. Lainvoimaista tuomiota ei ole", sanoo perussuomalaisten puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo Helsingin Sanomille.

Perussuomalaisten kansanedustajan Lea Mäkipään avustaja sai loppuviikolla sakkotuomion Pirkanmaan käräjäoikeudessa kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.