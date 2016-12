Iltasanomat: Saaristolaiset peloissaan ministeri Bernerin lauttamaksukokeilusta

Liikenne- ja viestintäministeriö aloittaa huhtikuussa 2017 kokeilun, jonka tarkoituksena on kehittää saariston liikennepalveluja Saaristomerellä ja Suomenlahdella. Kokeilun piirissä olevien lauttayhteyksien päässä asuu 500 saaristolaista, kirjoittaa Ilta-Sanomat.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) esitteli kokeilua joulukuun 12. päivänä eduskunnassa.

Huhtikuussa 2017 alkavassa kokeilussa Saaristomerellä olevia yhteyksiä avataan kilpailulle ja ne pyritään järjestämään yksityisten yritysten voimin. Tämä ei ole mahdollista, mikäli valtio tarjoaa palveluita ilmaiseksi, kuten tällä hetkellä. Kokeilun on määrä kestää vuoden 2018 loppuun.

Ministeriön mukaan nykyinen valtiovetoinen malli on joustamaton ja kallis.

Liikenne- ja viestintäministeriö on muistiossaan väläyttänyt, että henkilökuljetusmaksu aikuiselta per suunta olisi 10 euroa alle kymmenen meripeninkulman matkalta ja 15 euroa pidemmällä välillä. Tämän lisäksi alle viisi metriä pitkä henkilöauto maksaa 35 euroa ja yli viisimetrinen 40 euroa per suunta.

Muistion ehdotuksen mukaan kertalipun hinta peritään käyttäjältä kuitenkin enintään 31 kertaa laskentakuukaudessa tai 320 kertaa per laskentavuosi. Näin laskettuna henkilöautolla töissä mantereella kulkeva maksaa työmatkoistaan vuodessa ainakin 28 800 euroa. Matkakuluja saa verotuksessa vähentää enintään 7 000 euroa.

