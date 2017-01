IS: Liikenneministeriö ei kilpailuttanut ehdotuksensa konsultteja

Bernerin liikennehankkeeseen tilatut monet konsulttiselvitykset eivät maksaneet sattumalta reilut 29 000 euroa, kertoo liikenne- ja viestintäministeriön ylijohtaja Iltasanomille. Liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin (kesk) liikenneverkkoyhtiötä varten hankittiin konsulttiselvityksiä yhteensä yli 300 000 eurolla.

Selvityksiä tilattiin IS:n mukaan yhdeksältä yhtiöltä ja Demos-yhdistykseltä. Yhdestäkään selvityksestä ei maksettu yli 30 000 euroa, joka oli viime vuonna raja tavara- ja palveluhankintojen kilpailutukselle.

Useiden hankkeen konsulttiselvitysten hinta oli lähellä rajaa: Vision Alliance Partnersille maksettiin selvityksestä 29 700 euroa, NAG Oy:lle 29 000 euroa, Demos ry:lle 29 000 euroa, Gaia Consultingille 29 700 euroa, Straficalle 29 735 euroa ja Asianajotoimisto Bird & Birdille 29 990 euroa.

Liikenne- ja viestintäministeriön ylijohtajan Juhapekka Ristolan mukaan syy siihen, että moni summista on noin 29 000 euroa, oli kilpailutuksen välttäminen. Hänen mielestään liikennesuoritteiden mallintamisen alueella osaamista Suomessa on hyvin rajallisesti, joten kilpailuttaminen on niiden osalta turhaa.

IS: Erikoinen yksityiskohta Bernerin 331 000 euron kohuselvityksen kustannuksissa: ministeriö ei halunnut kilpailuttaa konsultteja