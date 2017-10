Isot kaupungit ”avoimin mielin” pormestarin illalliselle Helsinkiin

Kaikki Suomen suurimmat kaupungit osallistuvat torstaina Helsingissä erityisillalliselle. Isäntänä Kauppatorin laidalla toimii Helsingin pormestari Jan Vapaavuori, joka on kutsunut Suomen suurimpien eli yli 50 000 asukkaan kaupunkien kaupunginjohtajat Rovaniemeltä Turkuun syömään ja edistämään yhdessä etujaan.

Ryhmä kulkee nimellä C21, missä C tarkoittaa cityä eli kaupunkia.

Illan menusta ei pormestarin kanslia sen sijaan osannut kertoa MT:lle, syökö seurue Kolera-altaan kuhaa vai jotakin muuta. Tarkkaa asialistaakaan ei ole, mutta kutsun mukaan keskustelussa ovat kaupunkien edunvalvonta sekä sote- ja maakuntauudistus.

”Agendaa ei ole tiedossa, mutta avoimin mielin ja uteliaana menen. Saa kuulumisia koko maasta ja läpileikkauksen sote- ja maakuntauudistuksen tilanteesta”, Kuopion vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen sanoo.

Kuopion Pirhonen ei koe uhkana, että illan isäntä tunnetaan vahvana kaupunkien edunvalvojana ja hallituksen maakunta­uudistuksen vastustajana.

”Kutsuttuja on laajasti koko maasta, ja kyse on sellaisesta joukosta, että me kaikki kyllä menemme sinne ja lähdemme sieltä omine ajatuksinemme”, Pirhonen sanoo.

Hän on otettu siitä, että maan ykköspormestari kutsuu maakuntien väkeä luokseen, eikä näe vastakkainasettelua maaseudun tai pienten ja isojen kaupunkien kesken.

”Kuopiolla on kuntaliitosten myötä laaja maaseutu, ja sen suhde Itä-Suomeen on sama kuin Helsingin suhde koko Suomeen. Suomen kilpailukyky ja Helsinki tarvitsevat niitä voimavaroja, mitä koko Suomessa on.”

Kuopiosta leivotaan jo valtakunnallisestikin kilpailukykyistä asuinkaupunkia.

”Kyllä keskuskaupungeilla pitää olla pysäytysvoimaa, jolla estetään väestön valumista Helsinkiin. Tarvitaan pito- ja vetovoimaa”, Pirhonen sanoo.

Kotkasta illalliselle matkaa kaupunginjohtaja Henry Lindelöfin sijasta palvelujohtaja Jorma Haapanen.

”Uteliaan mielenkiinnolla odotan, enkä näe vastakkainasettelua. Kaupungit ovat vetovoimaisia, ja niissä on Suomen kasvu”, Haapanen sanoo viitaten väestömääriin.

Myös Salon tuore kaupunginjohtaja Lauri Inna odottaa tapaamista ”avoimin mielin”. Häntä jännittää nähdä, onko kuudella suurimmalla kaupungilla joku aloite kasvu- eli elinkeinopalveluiden hoitamiseen.

Isojen paine ei pelota Nokian romahduksesta kärsinyttä kaupunkia.

”Salo on asemoinut itsensä Helsingin ja Turun väliseen kasvukäytävään, ja nyt osassa metalli-, muovi-, ICT- ja valoyrityksiä podetaan jo työvoimapulaa.”

Maaseutupitoinen kunta elää vahvasti myös maataloudesta, eikä Inna näe Vapaavuoren keskustelualoitteen uhkaavan rinnakkaiseloa.

Tapaamisen tuloksena voi olla yhteinen julkilausuma maakuntauudistukseen ja jos tarvetta on, myös pysyvä kaupunkien edunvalvontaelin. Illan isännän kanssa saattaa hyvinkin löytyä yhteinen sävel.

”Maakuntauudistusta tehdään nyt liian kaavamaisesti. Toimintoja siirretään maakuntaan sellaisinaan, kun pitäisi katsoa tulevaisuuden tarpeita, verkostoja ja maakuntien toimivia palveluratkaisuja. Uudistuksella pitäisi pystyä uudistamaan”, Kuopion Pirhonen sanoo.

Myös Kotkan Haapanen katsoo, että maakuntauudistuksen pitäisi ottaa alueiden erot huomioon.

”Taantuvan Kymenlaakson tilanne on aivan eri kuin kasvavan pääkaupunkiseudun.”

Kiireellisempää olisi saada aikaan kuntaliitoksia ja yhteistyötä Kotkan ja Kouvolan kesken.

Haapanen kyseenalaistaakin koko uuden hallintoportaan tarpeellisuuden, ja jopa vaalit, jos raha tulee kuitenkin valtiolta.

Sekä Kotkassa että Kuopiossa on meneillään uuden kaupunginjohtajan valinta.

Keskustan kansanedustajan Mikko Kärnän taustamuistiota MT:n tavoittama joukko ei ollut nähnyt.

Kärnä kertoi viikko sitten lähettäneensä kaupunginjohtajille kirjeen, jossa hän varoitti Helsingin ajavan vain omia etujaan, pyrkivän kaatamaan hallituksen maakunta- ja soteuudistuksen ja tähtäävän pakkoliittämään Espoon ja Vantaan Helsinkiin ja pyrkivänsä lopulta vuonna 2024 presidentiksi.

