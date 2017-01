Järvet ovat nyt jäässä, sen sijaan Itämerellä jäät vähissä

Käytännössä kaikki Suomen järvet ovat jäässä, myös isot selkävedet Päijänteellä ja Saimaalla, kerrotaan Suomen ympäristökeskuksesta.

Itämerellä sen sijaan on jäätä vuodenaikaan nähden vähän.

Itämerestä vain kymmenisen prosenttia eli noin 40 000 neliökilometriä on jäätynyt, mikä on selvästi vähemmän kuin keskimäärin tähän aikaan. Vielä on silti vaikea varmasti sanoa, millainen jäätalvesta on tulossa, sanoo Ilmatieteen laitoksen jääasiantuntija Jouni Vainio.

Vaikka ankara talvi ei vieläkään ole mahdottomuus, Vainio veikkaa silti leutoa talvea, jossa leudot jaksot ja pakkaspäivät vaihtelevat. Kolmenkymmenen vuoden kokemuksella Vainio sanoo, että talvet ovat molemmista päistä lyhentyneet.

Itämeren alueen jääoloissa näkyy ilmastonmuutos, arvioi merentutkimuksen yksikön päällikkö Jari Haapala Ilmatieteen laitokselta. Viimeiset 30 vuotta ovat hänen mukaansa olleet leudommat kuin mikä tahansa vastaavan mittainen ajanjakso, jolloin mittauksia on tehty. Mittarina on jään laajuus.

Myös Pohjoisella jäämerellä on ollut syksystä lähtien huomattavan lämmintä, ja mitatut jäämäärät ovat olleet vuodenaikaan nähden pienimpien koskaan mitattujen joukossa, Haapala kertoo.

Hänen mukaansa arktisen alueen meneillään olevat muutokset on kyetty hyvin ennustamaan tietokonemalleilla, mutta muutos on ollut odotettua nopeampaa.