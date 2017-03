Jakautunut Kemiönsaari aikoo puhaltaa nyt yhteen hiileen

”Me teemme yhteistyötä! Kaikki tarjottavatkin ovat yhteisiä”, vakuuttaa topakasti Arja Marjatsalo-Kyllästinen, keskustan kuntavaaliehdokas Kemiönsaarelta.

Totta tosiaan! Luulin seisseeni RKP:n vaalitiskillä, mutta tässä onkin Arjan leipomaa limppua, vihreiden Anu Taivaisen pyöräyttämiä lähihillo­pullia ja sushityylisiä karjalanpiirakoita ohratäytteellä, kokoomuksen ostopullaa ja RKP:ltä – pahviset leppäkerttumukit.

RKP:n Ghita Edmark on tiedottanut kaikille tasapuolisesti senkin, että media on tulossa paikalle, vaikka juttu­aiheena on RKP.

Vaalikampanjaa tehdään tällä porukalla uudistetun K-marketin aulassa, jossa on suuri lasinen eteistila erilaisia väliaikais- eli pop up -tapahtumia varten. Eipä tarvitse värjötellä viimassa tai paahtua paisteessa.

Yhteistyön korostus ei ole turhaa, sillä kunta on jakautunut kahtia. Etelän Taalintehdas kokee jääneensä sivukyläksi ja vain kesäiseksi vetonaulaksi, kun arkipalvelut pakkaavat pohjoiseen Kemiön keskustaan.

Tulehtunut tilanne juontaa vuonna 2009 tehdystä Kemiön, Dragsfjärdin ja Västanfjärdin kuntaliitoksesta, ja epävarmuutta lisäsi metalliruukin konkurssi vuonna 2012. Taalintehdas oli aiemmin Dragsfjärdin kunnan keskus.

”Päättäjien yhteistyö on heikossa hapessa”, ruokakaupassa asioinut syntyperäinen kemiöläinen Robert Nyman on huomannut.

RKP menetti viime kuntavaaleissa Kemiönsaarella kaksi paikkaa mutta aikoo nyt palauttaa paikkalukunsa 15:een. Paikat vei vapaa yhteistoiminta (fri samverkan), joka mainitaan yhtenä kunnan eripuran syypäänä.

RKP toivoo sovintosiltaa ja ääniharavaa puolueen entisestä puheenjohtajasta Jan-Erik Enestamista.

Tappion myötä vuonna 2012 RKP:ltä meni paikka sairaanhoitopiirin hallituksessa.

”Sinne olisi tärkeää saada edustaja, jotta palvelut eivät siirtyisi Saloon tai Turkuun ja että vanhuspalveluita saisi kahdella kielellä. Kunta remontoi nyt sote-rakennuksiaan, jotta maakunta käyttäisi niitä jatkossa”, Ghita Edmark sanoo. Ikkunasta näkyy myös työmaita: Attendo ja Esperi pykäävät siellä palvelutaloja.

Kunta korjaa velkarahalla, mitä vasemmisto, vihreät ja vapaa yhteistoiminta ovat arvostelleet. Myös valtionosuuksia leikataan, ja talous on toista vuotta alijäämäinen.

Koulut eivät ole vaaliteema, sillä karsinnat on jo tehty. Koulu­ruuan kotimaisuus voisi olla, sillä siitä tehty periaatepäätös ei ole pitänyt käytännössä.

Edmarkin kanssa puhumaan pysähtynyt Kerstin Drugge toivoi tulevan valtuuston voivan vaikuttaa sote-palveluiden, pankin, postin ja julkisen liikenteen säilymiseen.

Nykyinen valtuusto päätti uudesta tuulivoimapuistosta, mutta päätös kumottiin jääviyskantelun vuoksi. Puolueet sanovat seisovansa yhä hankkeen takana.