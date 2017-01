Johanna Korhonen Maahengen kustantajaksi

Journalisti, tietokirjailija Johanna Korhonen, 48, on nimitetty kirjankustantamo Maahengen taiteelliseksi johtajaksi eli kustantajaksi. Korhonen seuraa tehtävässä Liisa Heikkilä-Paloa, joka siirtyy vaiheittain eläkkeelle.

Korhonen ottaa organisaatiouudistuksen yhteydessä vastuulleen myös toimitusjohtajan tehtävät, jotta tähänastinen toimitusjohtaja Ulla Sarviala voi toiveensa mukaisesti keskittyä yrityksessä erityisesti markkinoinnin tehtäviin. Maahenki on 1999 perustettu luontoon, taiteeseen ja kulttuuriin erikoistunut laatukustantamo. Kustantamon perustaja ja pääomistaja on Maaseudun Sivistysliitto. Yhtiö julkaisee muutamia kymmeniä uusia nimikkeitä vuosittain.

Johanna Korhonen on journalisti, kirjailija ja kouluttaja. Toiselta ammatiltaan hän on keskiajan latinankieliseen liturgiaan erikoistunut kirkkolaulaja. Korhonen on ollut Maahengen hallituksen jäsen vuodesta 2010 ja tuntee yhtiön hyvin. Korhonen oli ehdolla vuoden 2009 europarlamenttivaaleissa keskustan sitoutumattomana ehdokkaana.

"Maahenki on hieno pieni yhtiö, jota mikään ei estä kasvamasta suuremmaksi. Oikea kirja oikealle ihmiselle on kaiken perusta. Tämä kohtaaminen voi tapahtua missä tahansa, myös Suomen rajojen ulkopuolella. Minusta on hienoa, että kirjojemme englanninkielisiä versioita myydään jopa Lontoon luonnonhistoriallisen museon kirjakaupassa", Korhonen sanoo.

Korhosen mukaan Maahenki on kirjamarkkinoiden kovassa kilpailussa menestynyt hienosti korkean laatunsa ja huippuunsa hiotun työn ansiosta.

"Kiitos tästä kuuluu kirjailijoille, kuvaajille, taittajille, kuvankäsittelijöille ja Maahengen tiimille. Otamme vastedeskin mielellämme vastaan uusia kirjaehdotuksia ja käsikirjoituksia, jotka kiinnostavat yleisöä ja joiden teemat ja käsittelyn tavat sopivat Maahengen linjaan", Korhonen sanoo.