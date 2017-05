"Jokainen näistä yrityksistä on kasvava", parjatuilla maaseudun yritystuilla on luotu tuhansia työpaikkoja

Maaseudun yritystukien tavoitteena on luoda 5 700 uutta työpaikkaa vuosina 2014–2020. Tukia on myönnetty jo 80 miljoonan euron edestä yli 1 300 yritykselle eli ainakin pari­tuhatta uutta työpaikkaa on plakkarissa.

”Jokainen näistä yrityksistä on kasvava ja työllistävä, sillä tukia ei myönnetä korvaus­investointeihin. Olemme siis hyvässä vauhdissa”, tuista vastaavan Maaseutuviraston (Mavi) asiantuntija Reijo Martikainen sanoo.

Työpaikkoja ei kuitenkaan synny heti tuki­päätöksen tultua, vaan se voi viedä parisen vuotta, Martikainen huomauttaa. Toisaalta myös itse investointivaihe työllistää rakentajia tai laitevalmistajia.

Suomen Yrittäjät (SY) ja Elinkeinoelämän keskus­liitto (EK) ovat listanneet maaseudun yritystuet sellaisiksi, joita hallitus voisi karsia. Niillä on kuitenkin osuutensa hallituksen tavoitteessa, joka on 110 000 uutta työpaikkaa.

Viime kaudella yritystuella synnytettiin 4 220 uutta työpaikkaa ja vaikutettiin 75 000 työpaikan säilymiseen. Nyt yrityskoon yläraja on 50 työntekijää entisen 10:n sijasta.