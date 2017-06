Juha Tenho pyrkii kahden miljoonan viljelijän järjestön johtajaksi

Maatalouskomissaari Phil Hogan puhuu erittäin usein nuorten viljelijöiden asemasta hahmotellessaan vuosien 2021–2027 maatalouspolitiikkaa.

Asia on tärkeä, mutta ansionsa saattaa olla myös Nuorten tuottajien järjestön Cejan irlantilaisella puheenjohtajalla Alan Jagoella.

”Hän tuntee Hoganin ja komissaarin kabinetin irlantilaiset jäsenet henkilökohtaisesti”, järjestön varapuheenjohtaja Juha Tenho sanoo.

Kaksi vuotta varapuheenjohtajana toimineella Tenholla on jo takana noin viisikymmentä reissua Brysseliin. Komissaari Hoganin hän on tavannut kuusi kertaa.

Jagoe luopuu vastuusta 6. heinäkuuta, ja Tenho on ehdolla uudeksi puheenjohtajaksi. Jos hänet valitaan, on Jagoen tasoittama tie komissaarin kabinettiin valmiina.

Viime viikolla Ceja esitteli linjauksiaan Euroopan parlamentissa. Paikalla oli 13 meppiä ja komissaari Hogan.

”Suomesta Sarvamaa on ollut aktiivisin pitämään yhteyttä. Myös Takkula ja Huitema ovat aktiivisia meppejä.”

Hollantilaismeppi Jan Huitemalla on lypsykarjatila, ja hän on maatalousvaliokunnassa.

Kokoomuksen Petri Sarvamaa ja keskustan Hannu Takkula ovat suomalaismepeistä eniten mukana maataloudesta. Takkula on maatalousvaliokunnan varajäsen.

Tenho on 35-vuotias maanviljelijä Ulvilasta. Tilalla on emolehmiä ja lampaita ja lähes kaikki liha myydään suoraan tilalta.

”Erikoisillekin osille on kysyntää. Naudalla pitäisikin olla kaksi häntää ja kaksi kieltä.”

Cejassa nuoren raja on 40 vuotta. Jäseniä on 24 EU:n jäsenmaassa ja Serbiassa noin kaksi miljoonaa. MTK on Cejan jäsen.

Järjestöllä on neljän hengen toimisto Brysselissä.

