Kärnä blogissaan: Trumpin valinta vei aseteollisuuden vahvaan nousuun

Mikko Kärnä havainnoi, että siinä vaiheessa, kun Donald Trumpin valinta Yhdysvaltojen presidentiksi varmistui, reagoivat osakemarkkinat notkahduksella.

"Tämä notkahdus on kuitenkin jo suurelta osaltaan korjaantunut pörsseissä. Se taas kertoo, että Trumpin uskotaan pakittavan hurjimmista vaalipuheistaan. Markkinoilla on varmastikin vielä varauksia, sillä Yhdysvaltojen talouspolitiikan arvellaan olevan tulevaisuudessa holtittomampaa, vaikka Trump ei kaikkia talouspoliittisia toimenpiteitään toteuttaisikaan, mutta mitään varsinaista paniikkia ei ole havaittavissa", Kärnä kirjoittaa.

Yksi teollisuudenala kuitenkin ampaisi Kärnän havainnon mukaan rakettimaiseen nousuun: aseteollisuus.

"Locheed Martinilla, Boeingilla, Raytheonilla, United Technologiesilla, Northrop Grummanilla, General Dynamicsilla ja BAElla hierotaan varmasti käsiä tyytyväisinä yhteen. On mielenkiintoista nähdä, kuinka pitkään tämä nousu jatkuu", Kärnä pohtii.

Hän pitää huolestuttavana, että "analyytikot ja sijoittajat uskovat näihin yhtiöihin, koska niiden tuotteille arvellaan olevan pian kovasti kysyntää".

"Suomenkin on nyt välttämätöntä tehdä laaja analyysi Trumpin valinnan mahdollisuuksista ja uhista. Yhdysvallat on meille keskeinen kumppani ja yhteistyön on sujuttava jatkossakin", Kärnä muistuttaa.

"On kuitenkin perusteltua kysyä, missä esimerkiksi Raytheonin ohjuksia arvellaan tulevaisuudessa tarvittavan? Vai onko arvioitu, että Naton vaikutus Euroopassa vähenee, jonka myötä valtiot ovat pakotettuja investoimaan omiin puolustusjärjestelmiinsä entistä enemmän", Kärnä kysyy.