Kärnä teki ruuasta oman kyselyn kansanedustajille: 80 prosenttia vastaajista haluaa tietää alkuperämaan

Kansanedustaja Mikko Kärnä (kesk.) on tehnyt tällä viikolla kansanedustajille sähköpostikyselyn eduskunnan ravintolaruuan alkuperän ilmoittamisesta. Vastauksia tuli 139. Vastaajista runsas 80 prosenttia haluaa tietää ruuan alkuperämaan, 10 prosenttia ei tietoa tarvitse ja 10 prosenttia ei osannut sanoa.

Keskustelu eduskunnan ruuasta lähti käyntiin viime viikolla, kun Kärnä lähetti viestin kansanedustajille, jossa hän kertoi neuvotelleensa ravintolaa pyörittävän Fazer Food Servicen merkinnöistä. Neuvottelu tuotti tulosta, sen jälkeen ruokalistoihin on merkitty selkeästi, onko annoksen pääraaka-aine suomalaista alkuperää.

Hän kertoo saaneensa toiminnastaan pääosin myönteistä palautetta, vaikka kansanedustaja Juhana Vartiainen (kok.) kysyikin häneltä valtuutusta neuvotteluihin. Kärnä sanoo neuvotelleensa ruuan kuluttajan asemassa.

Kärnä ei ole samaa mieltä Vartiaisen kanssa ruuan alkuperän merkityksestä. Vartiainen on toivonut Iltalehden mukaan ruualta ennen kaikkea hyvää laatu-hintasuhdetta, mikä ei välttämättä ole sama asia kuin alkuperä. Tosin suomalaisruuassa on hänen mukaansa todennäköisesti hyvä hinta-laatusuhde.

Kärnä puolestaan sanoo olevansa valmis maksamaan laadukkaasta kotimaisesta ruuasta enemmän kuin tuontiruuasta. "Jos esimerkiksi liha on kotimaista, se on tuotettu tiukoin kriteerein ja se on silloin laadukasta."

Hänen mielestään on eri asia syödä vaikkapa hernekeittoa, jossa liha on tuotettu Puolassa kuin keittoa, jossa liha on Suomesta. "Kansanedustajien pitää saada asiasta tieto."

"Uusi hankintalaki on hyvä uudistus, sillä sen mukaan toimittaessa voi käyttää helpommin muitakin ehtoja ruuan hankintaan kuin hinta", Kärnä kehuu.

