Kärnän taustamuistio kaupunginjohtajille: Vapaavuori haluaa pakkoliittää Espoon ja Vantaan Helsinkiin

Keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä on laatinut taustamuiston, jossa hän herättelee Suomen 21 suurimman kaupungin johtoa huomaamaan Helsingin ajavan vain omia etujaan.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori on kutsunut C21-ryhmäksi kutsumansa suurimpien eli yli 50 000 asukkaan kaupunkien kaupunginjohtajat lokakuun 5. päivä Helsinkiin. Tarkoituksena on saada Suomen suurimmat kaupungit liittoutumaan ja ajamaan yhdessä etujaan.

Kärnän mukaan Vapaavuoren todellisena pyrkimyksenä on kuitenkin estää hallituksen maakunta- ja soteuudistus.

"Pormestari Vapaavuoren politiikassa on hänen pormestariaikanaan ollut yksi selkeä kulmakivi: paras panos-tuottosuhde veroeuroille saadaan sijoittamalla ne Helsinkiin. Hallituksen tekemiä, muualle suuntautuneita kehittämispäätöksiä hän on keskittynyt haukkumaan", Kärnä kirjoittaa avoimessa taustamuistiossaan kaupunginjohtajille.

"Jokaisen neuvotteluihin osallistuvan on siis hyvä ymmärtää, ettei Vapaavuorella tule tosiasiassa olemaan sympatiaa yhdenkään muun kaupungin hankkeita tai etua kohtaan."

Kärnä viittaa syyskuun 14. päivä Helsingin Sanomissa julkaistuun Vapaavuoren haastatteluun, jossa tämä toteaa, että "jos yrittää edustaa kaikkia, voi joskus käydä niin, että ei edusta oikein ketään".

Kärnän mukaan Vapaavuoren lähtökohta on vain ja ainoastaan Helsingin etujen ajaminen, missä suurin uhka on sote- ja maakuntauudistus. Kärnän mukaan se ei ole uhka, koska valtaa siirtyy valtiolta alueille ja esimerkiksi erikoissairaanhoito on jo siirretty kaupungeilta kuntayhtymille.

"Onkin perusteltua kysyä, ajaako Vapaavuori tässä todella kaupunkinsa, vai yksittäisten terveyspalveluita tuottavien yritysten etua? Vai pelkkää omaa etuaan?"

Kärnä kehottaa erityisesti Espoon ja Vantaan kaupunginjohtajia olemaan varuillaan.

"Vapaavuoren perimmäisenä tavoitteena on arvioni mukaan sulauttaa molemmat kaupungit Helsingin lähiöiksi tarvittaessa pakkoliitoksia käyttäen. Vapaavuori haluaisi toimia todellisen metropolin pormestarina, sillä tällaisesta asetelmasta olisi hyvä ponnistaa aikanaan presidentinvaaleihin vuonna 2024."

Kauempaa saapuvien kaupunginjohtajien kannattaa olla varuillaan, koska "illan isännän hartain toive on, että maakuntayliopistot voitaisiin lakkauttaa".

"Vapaavuori nimittäin totesi aikanaan kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajana toimiessaan, että hän häpeää Joensuun yliopistolle myönnettyä lupaa antaa oikeustieteellisiä tutkintoja. Vapaavuori sai tukea näkemyksilleen ystävältään, Helsingin kaupunginvaltuutettu Harry Bogomoloffilta, joka kirjoitti ettei palkkaisi Lapin yliopistosta valmistuneita kuin lumitöihin."

Kärnä kertaa myös Vapaavuoren lupa- ja kaavoitustoimintaa asuntoministerinä, kuntien valtionosuusleikkauksien ajamista sekä aiemman kuntauudistuksen kannattamista.

"Vapaavuoren ensisijainen tavoite on siis luoda vastakkainasettelua Suomen suurimpien kaupunkien ja muiden kuntien välille sekä myös kuntaliiton suorittaman edunvalvonnan välillä. Klassinen hajoita ja hallitse -taktiikka. Tämä käy selkeästi ilmi neuvottelukutsun kohdentamisesta."

Kärnän mukaan tällainen vastakkainasettelu on omiaan heikentämään maakuntien kilpailukykyä ja koko Suomen pärjäämistä, koska maakuntien menestys perustuu maakunnan keskuskaupungin sekä sen maaseutualueiden hyvään ja rakentavaan yhteistyöhön.

"Hän ei halua yhteistyötä, vaan hän haluaa sanella."

"Vapaavuori haluaa yksiselitteisesti, että maakuntauudistus epäonnistuu."

HS:n haastattelussa Vapaavuori sanoi, että ei ole huolissaan siitä, että yhteistyön ulkopuolelle jäävät pienet kunnat ärsyyntyisivät isompien yhteistyöaloitteesta.

”Koen, että meillä on tarve kaupunkien yhteistyön tiivistämiselle. Jos vain miettisi sitä, että pikkukunnat ärsyyntyisivät, ei voisi tehdä mitään.”