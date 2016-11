Kaavoitusbyrokratia alas vai kuntalisä ylös? Äänestä ja ehdota maaseudun tärkeimpiä kunnallisvaaliteemoja!

Monet aiheet ovat paikallisia, mutta kunnissa on myös yhteisiä huolia kautta maan. Joka kunnan päätösvaltaan kuuluvat esimerkiksi kunnallis- ja kiinteistöveroprosentit sekä kaavoitus.

MT:n vaaliteemasovelluksessa (ks. tämän jutun alla) käyttäjä näkee kerrallaan kaksi satunnaista aihetta, ja valitsee itselleen mieluisamman.

Sovellus kehottaa käyttäjää äänestyksen puolivälissä myös muotoilemaan omia vaaliteemoja. Ne tulevat välittömästi mukaan muiden arvioitaviksi.

Samat teemat voivat toistua yhden äänestyskierroksen aikana. Se on tarkoitus, jotta eri teemapareja sattuisi vastakkain monipuolisesti.

Kun äänestys on kertaalleen käyty läpi, käyttäjä näkee tulosluettelon, joka kertoo, mitä teemoja muut käyttäjät ovat yleisimmin pitäneet tärkeimpinä. Tuloksia voi tarkastella ja omia teemoja ehdottaa valikon kautta myös milloin tahansa kesken äänestyksen.

Äänestää voi montakin kertaa. Se ei välttämättä vääristä tuloksia, sillä eri teemojen määrä voi kasvaa jatkuvasti. Voi olla tarkoituksenmukaista palata arvioimaan kantaansa uudelleen esimerkiksi muutaman päivän jälkeen, jolloin mukana on todennäköisesti uusia äänestettäviä asioita.

Innoduel-nimisen sovelluksen takana on eteläpohjalaislähtöinen startup-yritys Haituva Innovations Oy. Yrityksenkin nimi on vaihtumassa Innodueliksi lähiaikoina. Työntekijöitä on tällä hetkellä neljä.

"Sovelluksen tarkoituksena on helpottaa johtamista siten, että osallistetaan kohderyhmää vertailemaan ja tuottamaan ideoita, ajatuksia ja oivalluksia", selittää sovelluksen kehittämiseen osallistuva Tero Hurtamo.

Innoduel-sovellus julkaistiin vuoden 2016 alussa. Merikarvian kunta on käyttänyt sitä asukasviihtyvyyden kehittämiseen. Aamulehti puolestaan pystytti Innoduel-areenan kysyäkseen, miten Suomen huippu-urheilu saadaan uuteen nousuun.

Ensisijaisesti Innoduelin tekijät uskovat sovelluksensa kiinnostavan kasvuhaluisten yritysten johtajia missä päin maailmaa tahansa. Johtajat voivat kerätä ideoita ja palautetta yrityksen kehittämiseksi esimerkiksi henkilöstöltä tai asiakkailta.

"Johtaja säästää aikaansa ja pääsee nopeasti ydinajatuksiin kiinni."

Lisäksi sovellusta halutaan tarjota suomalaisiin kouluihin parantamaan johtamisen arkea niissä. Projektin nimi on maailmanparaskoulu.fi –palvelu, ja sopiva kumppani on vielä hakusessa, vihjaa Hurtamo, joka on itse taustaltaan opettaja.

Innoduel on Hurtamon mukaan kansainvälistymisen kynnyksellä. Sovelluksesta julkaistaan pian uusi kehitysversio.

Hurtamolta kysytään usein, miten Innoduel eroaa tavallisesta kyselylomakkeesta.

"Perinteiset kyselyt tuottavat määrällistä tietoa valmiiksi muotoilluista asioista, ja ruusut ja risut kysytään erikseen. Jos esimerkiksi yksi tuhannesta antaa jotakin palautetta, johtaja jää miettimään, onko sillä merkitystä."

Innoduelin juju on siis siinä, että avoimena palautteena kerätty idea saatetaankin heti muiden arvioitavaksi.

Käyttäjät tuottavat näin sovelluksen kautta tietoa muiden käyttäjien antamien ideoiden merkityksestä.

Hurtamon mielestä MT:n tapaus on yksi hyvä esimerkki, minkälaisia ideoita sovelluksella on mahdollista kerätä.

"Tässä on yksi uudenlainen tapa pyytää ihmisiä osallistumaan ja kysymään, mitä he pitävät tärkeinä kuntavaaliteemoina."

Jos sovellus ei näy tai toimi kunnolla jutun yhteydessä, kokeile sitä täältä.