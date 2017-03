Kansalaisaloite sudenmetsästyksen sallimisesta kerää nimiä

Uusi kansalaisaloite kerää nimiä sudenmetsästyksen sallimiseksi.

Aloitteen mukaan sudenmetsästys olisi sallittava ilman erillisiä pyyntilupia vuosittain ajalle 20.8–28.2. Lisäksi Suomen olisi "lopetettava sudensuojelu taloudellisesti kannattamattomana ja sudensuojelun taloudellinen tukeminen sekä sanouduttava irti EU:n ohjeistuksesta suojella susia".

Aloitteessa vaaditaan myös, että "suden määritelmä tulee muuttaa uhanalaisesta lajista haittaeläimeksi, jota kaikilla metsästysoikeuden omistavilla on oikeus metsästää" mainittuina ajanjaksona. Myös kaikki sudensuojelun turvaamiseen liittyvät asetukset ja lait on kumottava.

Aloitteen otsikko on "Sudenmetsästys sallittava ilman erillisiä pyyntilupia vuosittain ajalle 20.8- 28.2" ja vireillepanija imatralainen Marko Lind.

Hän perustelee aloitetta sillä, ettei susi ole uhanalainen, koska Suomen populaatio on osa Venäjän suurta susipopulaatiota. Sudensuojelu on myös taloudellisesti kannattamatonta, suojeluun suunnatut rahat ja petokorvaukset ovat kestämättömän suuret ja kasvava susikanta on uhka monille maaseudun elinkeinoille ja todellinen uhka ihmisille.

Monissa paikoin lapsien koulukyyditykset ovat karua arkipäivää ja susista on tullut ihmisiä pelkäämättömiä, aloite perustelee. Myös riistanmetsästys on vaikeutunut.

"Sudensuojelu jakaa väestöä, susialueiden asukkaat kokevat oikeutetusti ettei heidän ääntänsä kuulla poliittisessa päätöksenteossa", Lind perustelee aloitettaan.

Kansalaisaloite on pantu vireille helmikuun 16. päivä ja se on kerännyt tähän mennessä 1 247 kannatusilmoitusta kansalaisaloite.fi-palvelussa. Palvelussa on vireillä parhaillaan 41 aloitteen nimienkeräys. Kansalaisaloitteet etenevät eduskunnan käsittelyyn, jos ne keräävät kuuden kuukauden aikana 50 000 kannatusilmoitusta.

