Kansallisuuksilla on väliä Brysselissä - suomalaiset lobbaavat Kataista, irlantilaiset Hogania

Suomen metsä- ja energialobbarit ajavat etuaan Brysselissä mielellään komissaari Jyrki Kataisen kautta, selviää Euroopan komission vierailurekisteristä.

Rekisterin mukaan metsäteollisuuden edustajat ovat vierailleet Kataisen luona tai hänen kabinetissaan yhteensä 23 kertaa vuoden 2014 marraskuusta lähtien.

Metsäteollisuuteen vaikuttavia ilmasto-, ympäristö- ja maatalouskomissaareja sekä heidän kabinettejaan metsäporukka on tavannut yhteensä 11 kertaa.

Suomen energiayritykset ovat vierailleet energiakomissaari Miguel Arias Cañeten luona tai kabinetissa 14 kertaa ja Kataisen luona tai kabinetissa 32 kertaa.

Kaikkiaan suomalaisilla yrityksillä on rekisteriin merkittyjä tapaamisia Kataisen tai hänen kabinetin kanssa 167 kappaletta.

Kataisen suosiota selittää suomalaisuuden lisäksi hänen asemansa komission varapuheenjohtajana. Toimenkuva on laaja ja se ulottuu usealle toimialalle.

Etua valvotaan Brysselissä toki muutenkin kuin rekisteriin päätyvissä tapaamisissa. Rekisteriin merkitään tapaamiset komissaarin tai kabinetin johdon kanssa, mutta kaikkien asiantuntijoiden tapaamisia ei merkitä.

Hitaasti etenevissä asioissa, kuten maatalouspolitiikan seuraavan cap-kauden valmistelussa, kohde voi olla lakia valmisteleva komission virkamieskunta.

”Tärkein hetki vaikuttaa on ennen kuin yhtään paperia on tehty. Pienellä maalla ei ole mahdollisuuksia loppuryntäykseen. Komissio haluaa ratkaista pääongelmat ennen kuin esitys on ulkona. Siksi he kuuntelevat kyllä. Mutta komission tehtävä ei ole etsiä ongelmia, vaan kohteiden on niistä kerrottava”, MTK:n Brysselin toimiston johtaja Juha Ruippo kertoo.

MTK on käynyt Kataisen ja hänen kabinettinsa pakeilla kymmenen kertaa ja maa­talouskomissaari Phil Hoganin kabinetissa viisi kertaa. Ensimmäinen rekisteröity tapaaminen Hoganin, Cañeten tai ympäristökomissaari Karmenu Vellan kanssa on vielä työn alla. MTK:lla tosin on yhteyksiä komissioon ja Hoganiin myös kattojärjestö Copa-Cogecan kautta.

Irlantilaisilla maatalousjärjestöillä on Hoganin luo silti selvästi suorempi väylä. Rekisterimerkintä on seitsemästä tapaamisesta. Lisäksi Hogan kulkee usein kotimaassaan Irlannissa maataloustapahtumissa.

Elintarviketeollisuudella rekisterissä on vain muutama merkintä. Ruipon mukaan elintarviketeollisuus on vähän läsnä Brysselissä.

