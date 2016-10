Kansanedustaja Atrian Kiina-viennistä: "Suomalainen ruokabrändi voi olla seuraava Nokia"

Keskustan kansanedustaja Pertti Hakanen näkee kiinalaisten markkinoiden aukeamisen suomalaiselle sianlihalle loistavana uutisena. Itsekin sianlihantuottajana toimivan edustajan mukaan latu on nyt auki viennin kasvattamiselle aivan uusiin mittakaavoihin.

"Suomalainen sianlihantuottaja saa tällä hetkellä merkittävästi vähemmän lihakilosta, kuin EU:n muissa maissa. Kiinan vienti on suuren suuri mahdollisuus, jolla tätä rakoa voidaan saada kurottua umpeen", hän sanoo.

Hakasen mielestä tämän uutisen myötä voidaan alkaa puhua taas sianlihantuotannon tulevaisuudesta.

"Pitkään jatkuneen epätoivoisuuden jälkeen on tunnelinpäässä nähtävissä valoa, jonka tuottaa vieläpä aito kysyntä. Jos näillä markkinoilla nyt onnistutaan, mikä tahansa on tulevaisuudessa mahdollista. Kiina on sen verran suurten kulutusvolyymien maa", Hakanen lisää.

Hakasen mukaan suomalainen puhdas ruoka on tuote, jolla on markkina-arvoa maailmalla.

"Aivan turhaan elinkeinoa leimataan auringonlaskun alaksi. Ken tietää, vaikka suomalainen arktinen ruokabrändi olisikin seuraava Nokia, hän pohtii.

