Kansanedustaja Jukka Kopra: Suuret kaupungit on otettava paremmin huomion maakuntauudistuksessa

Kansanedustaja Jukka Kopra (kok.) arvioi, että maakuntauudistuksen sama ”patenttiratkaisu” ei toimi halutulla tavalla kaikkialla.

”Päivänselvää on, että Helsinki on oma yksikkönsä ja muualla on omat ongelmansa. Samanlainen säädöspaketti ei toimi välttämättä Kaakkois-Suomessa ja Pohjois-Karjalassa.”

Kopran mielestä maakuntauudistuksen valmistelussa on edelleen avoimia kysymyksiä. Hän olisi edelleen valmis harkitsemaan ”metropolilainsäädäntöä.”

”Minusta olisi pohtimisen arvoinen asia, miten suurten kaupunkien erityispiirteet huomioidaan uudistuksessa paremmin.”

Suomi kehittyy ja kaupungistuu entisestään. Kopra uskoo, että koko Suomi pidetään edelleenkin asuttuna. Kaupungistumista hän pitää megatrendinä, joka etenee kaikesta huolimatta.

”Maaseudulla voisi olla hyvinvoinnin kannalta huomattavasti suurempi rooli kuin nyt.”

Hänen mielestään valtiovallan pitää edelleen luoda ja vapauttaa mahdollisuuksia, jotta maaseutu olisi elinvoimainen ja että se tulisi toimeen omillaan nykyistä paremmin. Kopra suhtautuu kriittisesti maatalouden tukipolitiikkaan.

”En ole lakkauttamassa mitään tukea. Jos jokin asia toimii vain tukien vuoksi, silloin homma voi olla vähän arveluttavaa.”

Uusia mahdollisuuksia maataloudelle tarjoavat uudet elintarvikkeiden vientikohteet, muun muassa Kaukoidässä.

”Maataloudella on huippumahdollisuudet puhtaan ruuan vientimarkkinoilla.”

Kopran mielestä Suomi ei ole pystynyt edelleenkään hyödyntämään tätä potentiaalia.

”Maa- ja metsätalousministeriö on raivannut polkua uusiin vientimaihin, mutta isoa vaihdetta ei saada edelleenkään silmään. Alan toimijoiden pitäisi tehdä entistä enemmän yhteistyötä. Kananmunien vienti voitaisiin käynnistää vaikka heti Etelä-Koreaan.”