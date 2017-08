Keskustan kansanedustajat Pertti Hakanen, Lasse Hautala, Anne Kalmari ja Mikko Savola olivat hiljaista väkeä, kun Jukka ja Sirpa Nousiainen kertoivat nautatilansa kuulumisia maanantaina Kerimäellä Savonlinnassa.

"Osuuskaupan johtaja mainitsi kerran, että alkutuotantoa pitäisi tehostaa. Minä vastasin, että vuonna 2015 tehtiin samaa tulosta kuin vuonna 2006 sillä erotuksella, että pellon määrä on nelinkertaistunut ja lihan myynti kolminkertaistunut. Niin, että kyllä täällä on tehostettu, emmekä me ole kannattavuudessa heikoimmasta päästä", Jukka Nousiainen alusti.

Tuona aikana tuottajahinta ja tuet laskivat. Kulut puolestaan nousivat.

Nousiaisten lihakarjatilalla on vieraillut myös HK Scanin johtoa, mutta isäntä katsoo kannattavuuden parantamisessa vain yhteen suuntaan: S-ryhmään.

"Kauppa on saatava kuriin. K-ryhmä on sentään edes ymmärtävinään meitä, mutta S-ryhmän johdon viesti on ollut, ettei halpuuttamista voi lopettaa. On täysin käsittämätöntä väittää, että se olisi otettu omista katteista. Pohjois-Koreassakin voidaan puhua mitä vain, ja joku saattaa uskoakin."

Kansanedustajista asiaan vastasi maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja Anne Kalmari, joka piti viestiä kaupan suuntaan oikeana. Hän huomautti, että Ruotsissa on saatu arvostusta ruotsalaiselle lihalle, tosin tuotannon romahduksen kautta.

Suomeen hän toivoo samanlaista jämäkkyyttä lainsäädäntöteitse ja kotimaisille tuotteille vaikka yhteistä selkeää tuotemerkintää.

"Voitte uskoa, että maatalousministeri tulee puuttumaan asiaan. Mitään ei voi luvata, mutta erittäin luottavaisina ollaan", Kalmari vastasi viitaten ministeri Jari Leppään (kesk.).

"Mutta tämä on koko hallituksen asia, ja kilpailuasioista vastaa ministeri Lindström", Kalmari huomautti.

Jari Lindström edustaa perussuomalaisista eronnutta Uutta vaihtoehtoa.

Nousiaisten tilalla on 430 hehtaaria peltoa viljelyksessä ja kasvatuksessa 400 liha- ja 200 maitorotuista nautaa. Rakennusten kulmat ovat ojennuksessa, pihapiiri siisti ja vehnä kasvaa suorana kuin varsinaissuomalaisilla pelloilla. Liha myydään HKScanille ja Tammiselle.

Keskustelua herättivät myös lomituksen tuleva malli ja suojakaistat. Jälkimmäisestä keskustalaiset lähettivät kitkeriä terveisiä entiselle maatalousministeri Petteri Orpolle ja ympäristöministeri Ville Niinistölle.

Keskustalaisten tilavierailu liittyy puolueen eduskuntaryhmän kesäkokoukseen, joka pidetään varsinaisesti tiistaina Savonlinnassa kauppatorilla ja Olavinlinnassa.