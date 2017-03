Kela yrittää hoitaa toimeentulotukia roimasti kuntia pienemmällä väkimäärällä

Toimeentulotukea hoidetaan Kelassa edelleen huomattavasti pienemmällä henkilömäärällä kuin aiemmin kunnissa. Vähennys on laskennallisesti lähes tuhat henkilötyövuotta.

Perustoimeentulotuen siirto Kelaan vuodenvaihteessa on tuonut Kelalle lähes 200 000 uutta asiakasta, ja hakemusten käsittely on pahoin ruuhkautunut. Uusia työntekijöitä on ryhdytty pestaamaan alkuvuonna. Nämä rekrytoinnit ovat Kelan mukaan nyt loppusuoralla.

Kela pestasi perustoimeentulotukea hoitamaan alun perin 750 ihmistä. Tammikuussa Kelan hallitus hyväksyi sen, että henkilöstöä voidaan tarvittaessa lisätä. Sen jälkeen 180 ihmisen määräaikaisia työsuhteita jatkettiin.

Lisäksi Kela on palkannut tai palkkaamassa runsaat 300 uutta ihmistä. Noin 300 työntekijää tekee toimeentulotukipäätöksiä muiden tehtäviensä ohella. Ylitöitä on Kelan mukaan tehty runsaasti.

Kuntaliiton vuonna 2014 tekemä kysely kertoi, että toimeentulotukitehtävissä oli tuolloin kaikkiaan noin 2 400 henkilötyövuoden verran väkeä. Kyselyn tiedot otettiin mukaan hallituksen esitykseen, jossa toimeentulotuen Kelalle siirtämisen vaikutuksia arvioitiin.

Uudistuksessa Kelalle siirtyi pelkästään perustoimeentulotuki. Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki jäivät edelleen kuntien vastuulle. Niiden osuus on noin kymmenesosa toimeentulotukipäätöksistä.

Muutoksen myötä toimeentulotukihakemusten on ennakoitu lisääntyvän, koska Kelassa asioiminen on helpompaa ja vähemmän leimaavaa kuin sosiaalitoimistossa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastojen mukaan 7,2 prosenttia suomalaisista sai toimeentulotukea vuonna 2014.