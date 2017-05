Keskuskauppakamarin Penttilä nostaa Pohjolan uudeksi taloudelliseksi voimaksi

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Risto E. J. Penttilä varoittaa Eurooppaa linnoittautumasta.

EU ja Venäjä boikotoivat toisiaan, ja EU valmistautuu rakentamaan tullirajan Britannian ja unionin välille.

Penttilän mukaan tässä tilanteessa Pohjoismaiden ja Baltian muodostama alue voisi muodostaa merkittävän taloudellisen ja poliittisen voiman. Hän kutsuu aluetta Uudeksi Pohjolaksi, joka voisi tasapainottaa kehitystä muun muassa puhumalla vapaakaupan puolesta.

Euroalueesta on tulossa Penttilän mukaan Saksa-vetoinen talousalue. Ranska on ainoa maa, jolla on merkittävää talousvaltaa Saksaan.

"Brexitin jälkeisessä Euroopassa Uuden Pohjolan tulee ottaa Britannian rooli vapaakaupan ja pragmaattisen integraation puolustajana. Muutoin EU:sta uhkaa tulla kahden suuren kauppa", Penttilä sanoo tiedotteessa.