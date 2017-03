Keskusta on yhä viljelijöiden puolue

Keskustan jäsenistöstä iso osa on edelleen maanviljelijöitä ruuhka-Suomen ulkopuolelta. Puolueen työssäkäyvistä jäsenistä lähes viidennes toimii viljelijöinä ja liki puolet asuu harvaanasutuimmilla alueilla Itä- ja Pohjois-Suomessa. Vain kymmenes jäsenistä asuu Uudellamaalla.

Keskustassa on useimpiin puolueisiin verrattuna huomattavan vähän työssäkäyviä, sillä 51 prosenttia jäsenistä on eläkeläisiä. Työssäkäyvistä vajaa kolmannes työskentelee kuntasektorilla, kymmenesosa valtiolla ja järjestöissä ja puolet yrityssektorilla.

Puolueen jäsenistö on sosiaalidemokraattien jälkeen toiseksi iäkkäintä, miesten osuus korkea ja tulo- ja koulutustaso keskitasoa. Keskustan jäsenten mediaanitulo oli 3 000 euroa, kun haitari ulottui vasemmistoliiton 2 700 eurosta kokoomuksen 4 400 euroon.

Puolueiden jäsenistöä selvitti Turun yliopisto Kunnallisalan kehittämissäätiön tilauksesta. Mukana oli runsaat 12 000 kuuden suurimman puolueen jäsentä.

Kaikkien kuuden suurimman puolueen jäsenet ovat keski-iältään puolueen kannattajia vanhempia, tutkimuksesta ilmenee. Vanhimpia ovat SDP:n jäsenet, mutta sekä keskustan, kokoomuksen, perussuomalaisten että vasemmistoliiton jäsenet ovat keskimäärin kymmenen vuotta kannattajiaan vanhempia. Vihreillä ero on puolet pienempi. Vihreillä sekä jäsenet että kannattajat ovat puolueista nuorimpia.

Puolueiden jäsenistö ja kannattajakunta jakautuvat perinteisesti: keskusta edustaa maanviljelijöitä, kokoomuksen jäsenet ovat usein korkeakoulutettuja tai yrittäjiä suurimmista kaupungeista ja vasemmistopuolueiden jäsenistö työntekijöiden asialla.

Perussuomalaiset ja vihreät istuvat muita heikommin perinteiseen maanviljelijä-työntekijä-elinkeinoelämä –kolmikantamalliin.

Naiset ovat aliedustettuina kaikkien puolueiden jäsenistössä.

Alueittain katsottuna selvisi, että vihreillä, vasemmistoliitolla ja perussuomalaisilla on vähemmän jäseniä suhteessa kannattajiin Länsi-Suomen alueella. Myös keskustalla on enemmän kannattajia suhteessa jäseniin Länsi-Suomen alueella sekä Uudellamaalla ja vähemmän Etelä-Suomen alueella. Kokoomuksellakin on jäseniin verrattuna vähemmän kannattajia Etelä-Suomen alueella, mutta enemmän Helsinki-Uudellamaalla.

Vihreiden ja vasemmistoliiton jäsenten suhteellinen osuus Helsingin-Uudenmaan alueella on selvästi suurempi kuin muualla Suomessa.