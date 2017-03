Keskusta ratkaisee Tiilikaisen salkun painon kehysriihen alla – myös kokoomus kiinnostunut puolikkaasta

Keskustan eduskuntaryhmä keskustelee osaltaan lisäministereistä kehysriihen alla, ryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen kertoo.

"Aiemmin asiasta ei keskustella."

Kehysriihi järjestetään kuntavaalien jälkeen 24.–25.4. Kokouksessa hallitus päättää loppuhallituskauden keskeisimmistä toimenpiteistä.

Kaikkonen myöntää, että hallituksella on yhteinen huoli, koska muutamat ministerisalkut ovat osoittautuneet erittäin haastaviksi. Keskustan ryhmässä on tiedostettu, että myös maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen (kesk.) työmäärä on "melkoinen".

"Hän on kuitenkin pystynyt hoitamaan tehtävää hyvin."

MT:n tuoreen gallupin mukaan suomalaiset vastustavat uusien ministerien palkkaamista. Sen sijaan keskustalaiset äänestäjät kannattavat lisäsalkkuja.

"On hyvä tietää kansan tuntoja", Kaikkonen kommentoi.

Kaikkosen mukaan hallituksen toimintakyvyn tuntevat kuitenkin parhaiten ministerit itse.

"Hallituksen on keskuudessaan pohdittava, miten isänmaan asiat parhaiten tulevat hoidetuksi. Jos parempi toimintakyky edellyttää uusia ministereitä tai muita toimenpiteitä, se on kokonaan hallituksen asia."

Hallitusryhmien sisällä keskustelu lisäministereistä alkoi uudelleen reilu viikko sitten.

Viime viikolla pääministeri Juha Sipilä kertoi valmis lisäämään ministerien määrää. Kannanoton taustalla vaikuttivat perussuomalaisten tuleva puheenjohtajavaihdos ja työ- ja oikeusministeri Jari Lindströmin (ps.) vaatimus siitä, että hänen "kohtuuttomalle" työmäärälleen pitää tehdä jotain (Demokraatti 8.3.).

Sipilän mukaan hallituspuolueet voivat halutessaan jakaa oman yhdistelmäsalkkunsa. Näin uusia ministereitä tulisi kolme eli yksi kullekin hallituspuolueelle. Sipilä on pohtinut puolueettoman oikeusministerin nimittämistä vaihtoehdoksi ministerisalkkujen pilkkomisille, tai pelkän yhden ministerin lisäystä perussuomalaisten tilanteen vuoksi.

Hallituksessa yhdistelmäsalkun kantajia ovat Lindströmin lisäksi Kimmo Tiilikainen ja opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.).

Sipilä vastaa pääministerin toimen ohella omistajaohjauksesta ja ulkoministeri Timo Soini (ps.) vastaa myös eurooppaministerin tehtävistä.

Hallitusryhmissä hallituksen koon kasvattamisesta on puhuttu aiemminkin, viimeksi viime syksynä. Tuolloin yhdistelmäsalkkujen purku ei saanut tulta alleen. Pääministeri oli itse asialla, mutta hallituskumppanit eivät lämmenneet koko ajatukselle.

Tiilikainen vastasi salkkupohdintaan keskiviikkona Strasbourgissa Euroopan parlamentissa.

"Olen keskittynyt työhön. Siipikarjan vienti Japaniin hoidettiin viime viikolla ja nyt on keskitytty tähän Strasbourgin vierailuun. Ei vie Suomen tavoitteita eteenpäin jos sitä mietin", Tiilikainen vastasi MT:lle.

"Salkku on laaja ja työläs. Työtä helpottaa, että maa- ja metsätalous sekä ympäristöasiat ovat minulle ennalta tuttuja."

MT:n tietojen mukaan Tiilikaisen nykyisen salkun toisen puoliskon haltijaksi on tyrkyllä keskustalaisten selkeä suosikki, eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja Jari Leppä. Hän saa kannatusta seuraavaksi maatalousministeriksi.

Hänen kautensa valiokunnan johdossa loppuu kevätistuntokauden aikana.

Keskiviikkona Leppä oli vaitelias koko asiasta.

"En sano yhtään mitään", hän kommentoi.

Kokoomuksessa salkkujakoon suhtaudutaan varauksella, koska salkkujen jako johtaisi liian keveisiin salkkuihin, eikä päätös ei olisi "tasapuolinen" ja "reilu" kokoomuksen kannalta. MT:n tietojen mukaan yhtenä vaihtoehtona on, että ministeriasiassa voidaan mennä vielä salkkujen halkaisua pidemmälle.

Puolue on kiinnostunut oikeusministeriön lisäksi myös Tiilikaisen jommastakummasta salkusta.

Kaikkonen sanoo, vastuiden siirtämistä oman ryhmän ministereiltä muille hallituskumppaneille Kaikkonen "ei pidä todennäköisenä vaihtoehtona."

Keskustalla ei ole myöskään isompaa tarvetta pohtia uusia ministerin tehtäviä, kuten esimerkiksi oikeusministerin pestiä, hän kertoo.