Keskustan Kärnä S-ryhmän toiminnasta: "Asiakasta ei voi harhauttaa näin"

Keskustan lappilainen kansanedustaja Mikko Kärnä pitää huolestuttavina tietoja, joiden mukaan S-ryhmän ostajat ovat tällä viikolla vaatineet vihannestuottajilta hinnanalennuksia.

"S-ryhmä ja sen toimitusjohtaja Taavi Heikkilä lupasivat tämän uusimman halpuutuskampanjan yhteydessä pyhästi, että hinnanalennus otetaan kaupan omista katteista, eikä tuottajien selkänahasta. Nyt näyttää kuitenkin käyvän päinvastoin", Kärnä ihmettelee.

"Mikäli tiedot S-ryhmän ostajien toiminnasta pitävät paikkansa, on yritys vaarassa menettää sosiaalisen toimilupansa. Asiakkaita ei voi harhauttaa näin. Yrityksen on nyt syytä selvittää mitä on tapahtunut ja korjata tilanne välittömästi."

Kärnä vetoaa kuluttajiin ja pyytää kaikkia olemaan yhteydessä S-ryhmään sekä vaatimaan oikeudenmukaisuutta suomalaisille viljelijöille.

"Tämä on hätähuuto suomalaisen alkutuotannon puolesta. Jos tuottajahinnat romahtavat, loppuu myös suomalainen tuotanto ja sitä yhteiskuntamme ei kestä", Kärnä painottaa.

"Kaupalla on tässä asiassa suuri vastuu."

Kansanedustaja kehottaa kaikkia kuluttajia ostamaan tuotteet suoraan tuottajilta, mikäli se suinkin on mahdollista.

"Silloin tiedätte rahanne menevän sille joka tekee eniten."

