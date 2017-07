Keskustan Kurvinen toivoo alueellistamisen uutta aaltoa – Ruotsissa ja Norjassa ei ole kateutta ja kaunaa viljelijöitä kohtaan

Keskustan varapuheenjohtaja, kauhavalainen kansanedustaja Antti Kurvinen vaatii, että Suomessa otetaan mallia aluepolitiikassa ja maaseudun elinkeinojen kehittämisessä muista Pohjoismaista. Etenkin Norjasta ja Ruotsin viimeisimmistä linjauksista.

Kurvisen mielestä muualla Pohjolassa suhtaudutaan laaja-alaisemmin ja rakentavammin aluepolitiikkaan ja maaseudun kehittämiseen. Merkitys kansantalouteen ja koko maan hyvinvoinnille ymmärretään eri tavalla kuin Suomessa eikä tarpeettomia vastakkainasetteluja rakenneta kaupunkikeskusten ja maaseudun välille.

"Norjassa on harjoitettu erittäin aktiivista aluepolitiikkaa jo pitkään ja haluttu pitää myös Pohjois-Norja asuttuna ja elävänä. Ruotsissa kaavaillaan jopa 10 000 valtiollisen työpaikan alueellistamista Tukholmasta ja pääkaupunkiseudulta muualle maahan. Parlamentaarinen komitea on esittänyt mittavaa alueellistamisprojektia, josta maan parlamentti päättää myöhemmin. Työpaikkoja halutaan siirtää maakuntien keskuskaupunkeihin mutta myös pienemmille paikkakunnille. Alueellistamisen suosio on Ruotsissa nousussa yli puoluerajojen", Kurvinen sanoo.

"Muissa Pohjoismaissa ei myöskään ole havaittavissa Suomessa ikimuistoisena ilmenevää kateutta ja kaunaa maataloustuottajia kohtaan. Naapurimaissamme ymmärretään kotimaisen tuotannon olevan niin kansantalouden kuin turvallisuuden kannalta välttämätöntä."

Keskustan varapuheenjohtaja toivoo valtionhallinnon työpaikkojen alueellistamisessa uutta aaltoa muutamien hiljaisten vuosien jälkeen. Myös kohteita on hänellä mietittynä.

"Valtionhallinnon työpaikkojen alueellistamisella voidaan saada kustannussäästöjä niin henkilöstökuluissa kuin tilavuokrissa ja samalla vahvistetaan maakuntien elinvoimaa. Alueellistaminen soveltuu erityisen hyvin uusiin valtion virastoihin. Toivon, että tällä vaalikaudella uusi perustettava tuomioistuinvirasto sijoitettaisiin pääkaupunkiseudun ulkopuolelle ja Mavin ja Eviran fuusiosta syntyvän uuden viraston pääkonttori olisi Seinäjoella", linjaa Kurvinen.

Kuitenkin tulevaisuudessa pääosan maaseudun elinvoimasta huolehtii pk-yrittäjyys. Kurvinen näkee Suomessa useita aloja, joiden menestymisen ehto on maaseudun elinvoima.

"Suomen kehittyvät elinkeinot matkailu, vientiin lähtevät uudet trendikkäät elintarvikkeet, vihreä energia ja biopohjaiset materiaalit kulutushyödykkeissä eivät voi kehittyä ja menestyä mikäli maaseutu tyhjennetään", arvioi Kurvinen avatessaan puheellaan perjantaina perinteiset Lappajärven markkinat Lappajärvellä.