Keskustanuoret tyrmää Kokoomusnuorten puheet maataloustuista

Suomen Keskustanuoret torjuu jyrkästi Kokoomusnuorten linjauksen, jonka mukaan maataloustuet ovat esimerkki tehottomasta menneen maailman elinkeinojen tekohengittämisestä.

"Esitys osoittaa täydellistä tietämättömyyttä, yrittäjien halveksuntaa ja välinpitämättömyyttä suomalaisesta maataloudesta ja sen nykyisestä tilanteesta. Maatalousalan toimintaedellytysten turvaaminen on elämän ja kuoleman kysymys Suomen elinkeinoelämän, kansanterveyden ja ruokaomavaraisuuden näkökulmasta", Keskustanuoret julistaa kannanotossaan.

Keskustanuorten puheenjohtaja Hilkka Kemppi moittii lisäksi Kokoomusnuoria siitä, että tukalassa asemassa olevia viljelijöitä tölvitään.

"Nuoret porvarit haluavat riistää niiltä, jotka jo ennestään ovat ahtaalla", Kemppi sanoo.

Kokoomusnuorten puheenjohtaja Daniel Sazonov täsmensi eilen tiistaina, ettei Kokoomusnuoret olisi lopettamassa maataloustukia kokonaan.

Kokoomuksen nuorisopomon mielestä maataloustukia pitäisi kuitenkin pienentää nykytasosta.

"Syytä on mennä alaspäin. Maatalouden toimintaedellytyksiä on parannettava esimerkiksi normien purulla ja tuotantoa on kehitettävä aidosti kannattavaksi."