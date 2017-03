Keväinen sää hemmottelee ensi viikollakin

Etelä- ja Keski-Suomessa on tänään paistateltu keväisessä säässä. Ilmatieteen laitoksen mukaan yli kuuden lämpöasteen on päästy Kokemäellä ja Lahdessa. Pohjoisessa on ollut pilvisempää.

Illalla lännestä saapuu heikko lumisade, joka kulkee Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun läpi. Lunta tulee kuitenkin enintään pari senttiä.

Ilmatieteen laitoksen mukaan keväinen sää jatkuu alkavalla viikolla, jolloin voidaan päästä paikoin jopa yhdeksään lämpöasteeseen.